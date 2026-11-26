i Die Sperre auf der A21 wurde aufgehoben. iStock Sperre aufgehoben Schnee-Wahnsinn auf A21! Jetzt gibt es Entwarnung Die A21 wurde vom heftigen Schneefall lahmgelegt. Inzwischen ist die Autobahn wieder frei, doch die ASFINAG warnt vor winterlichen Fahrverhältnissen. Von Newsdesk Heute 26.11.2026, 17:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Massiver Schneefall sorgte auf der Wiener Außenringautobahn (A21) am Donnerstagvormittag für ein Verkehrschaos. Ab 9 Uhr wurde der Abschnitt zwischen den Knoten Steinhäusl und Vösendorf in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der Grund waren mehrere hängen gebliebene Fahrzeuge.

Die Sperre hatte auch Auswirkungen auf den Verkehr in Wien. So hielt ein "Heute"-Leser mit Fotos fest, dass es sich bis nach Schönbrunn staute. Auch auf den Straßen rund um Schönbrunn hätte Stillstand geherrscht.

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ASFINAG-Appell an Verkehrsteilnehmer

Inzwischen gibt es auf der A21 wieder Entwarnung. Laut der ASFINAG ist die Strecke wieder in beiden Richtungen befahrbar. Die Fahrzeuge, die im Vormittagsverkehr hängengeblieben sind, seien mit Abschleppunternehmen und den Einsatzkräften des ASFINAG-Winterdienstes geborgen worden.

Auch wenn es auf der Außenringautobahn wieder freie Fahrt heißt, mahnt die ASFINAG zur Vorsicht. Demnach herrschen auf den Autobahnen und Schnellstraßen in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland weiterhin winterliche Verhältnisse.

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Seitens der ASFINAG stünde man im Dauereinsatz, um die Fahrbahnen zu räumen und befahrbar zu halten. Verkehrsteilnehmer sollen ihre Fahrweise an die aktuellen Witterungsverhältnisse anpassen. Heißt: Geschwindigkeit reduzieren, ausreichend Abstand halten und nur mit geeigneter Winterausrüstung unterwegs sein.