i Die Wiener Feuerwehr musste zu zahlreichen Einsätzen ausrücken. Stadt Wien | Feuerwehr Bus verunfallt Winter-Walze trifft Wien – Feuerwehr im Dauereinsatz Heftiger Schneefall sorgte am Donnerstag für Verkehrschaos, Unfälle und zahlreiche Feuerwehreinsätze. Auch in Wien hatten die Florianis einiges zu tun Von Newsdesk Heute 26.11.2026, 16:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Winter-Walze rollt über Österreich: Am Donnerstag sorgte heftiger Schneefall für hängen gebliebene Fahrzeuge, Unfälle und zahlreiche Einsätze der Feuerwehr. So kam es im Osten des Landes zu Verkehrsbehinderungen am Morgen. Des Weiteren wurde die Wiener Außenringautobahn (A21) zwischen Knoten Steinhäusl und Vösendorf in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.

Aber auch in Wien kam es zu einigen Zwischenfällen und damit verbundenen Einsätzen. Seitens der Wiener Berufsfeuerwehr war von einem "erhöhten Einsatzaufkommen" im gesamten Stadtgebiet die Rede.

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Bus landete im Straßengraben

Besonders mit dem Einsetzen des Berufsverkehrs hatten die Feuerwehrkräfte alle Hände voll zu tun. So mussten liegengebliebene Fahrzeuge bei der Weiterfahrt unterstützt werden. Des Weiteren kam es im Wien-Floridsdorf zu einem Unfall eines Regionalbusses.

Der Bus kam von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Stadt Wien | Feuerwehr

Das Fahrzeug kam von der Straße ab und landete im Straßengraben. Laut der Feuerwehr wurden dabei fünf Personen leicht verletzt. Laut einem Bericht der "Krone" mussten zwei von ihnen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Spital gebracht werden.

125 zusätzliche Einsätze

Um mit der Vielzahl von Einsätzen fertig zu werden, hatte die Wiener Berufsfeuerwehr bereits organisatorische Maßnahmen getroffen. So sollen insbesondere kleinere Einsätze noch rascher abgearbeitet werden können. Man setze demnach auf blockweise Koordinierung.

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Laut der Feuerwehr stieg gegen Mittag die Anzahl der Einsätze aufgrund geknickter Äste, umgestürzter Bäume und Dachlawinen an. So musste die Florianis bis 15 Uhr – zusätzlich zum normalen Einsatzaufkommen – 125-mal ausrücken. Unterstützung erhält man von Kollegen der Freiwilligen Feuerwehren Breitenlee und Süßenbrunn.