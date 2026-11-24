i "Heute“ und die Luftburg Kolarik sorgen bei 20 Familien für weihnachtliche Freude und verschenken Christbäume samt kleinen Überraschungen. © Philipp Lipiarski / www.lipiarski.com Weihnachtsfreude für Familien Dein Christbaum wartet: "Heute" beschenkt 20 Familien! "Heute" und die Luftburg Kolarik verschenken 20 Christbäume. Erzähle uns deine Weihnachtsgeschichte und sichere dir die Chance auf einen Christbaum! Von Johanna Gmainer 24.11.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Weihnachten ist die Zeit der Wünsche, der Freude und des Zusammenseins. Doch nicht für jede Familie ist ein festlich geschmückter Christbaum selbstverständlich. Deshalb möchten "Heute" und die Luftburg Kolarik heuer für besondere Weihnachtsmomente sorgen.

Gemeinsam verschenken wir 20 Christbäume an Familien, die sich über ein Stück Weihnachtszauber in den eigenen vier Wänden freuen würden. Zusätzlich warten kleine Geschenke, die das Weihnachtsfest noch schöner machen sollen.

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Erzähle uns deine Weihnachtsgeschichte!

Jede Familie hat ihre ganz persönliche Weihnachtsgeschichte. Vielleicht war das vergangene Jahr besonders herausfordernd, vielleicht gibt es einen Herzenswunsch oder einen besonderen Grund, warum ein Christbaum heuer für strahlende Kinderaugen sorgen würde.

Wir möchten eure Geschichten hören! Erzählt uns, was Weihnachten für eure Familie bedeutet und warum ihr euch über einen Christbaum freuen würdet. Die Gewinner werden zur Christbaum-Party am 13.12. in die Winterburg - Kolarik im Prater eingeladen und können sich dort Ihren Christbaum abholen.

Die 180 bis 200 Zentimeter großen Nordmanntannen stammen vom Bio-Bauernhof Großingerhof von Gabriel Fegerl in Niederösterreich. Dort wachsen die Bäume acht bis zwölf Jahre lang unter nachhaltiger Bewirtschaftung heran und werden in günstigen Mondphasen geschnitten. So ist für einen besonders schönen Christbaum zum Weihnachtsfest gesorgt.

Erzähle uns deine persönliche Weihnachtsgeschichte und gewinne mit etwas Glück einen von 20 Christbäumen für deine Familie. © WWW.POV.AT

Jetzt mitmachen und Weihnachtsfreude gewinnen

Du möchtest deiner Familie ein besonders schönes Weihnachtsfest bereiten? Dann fülle einfach das untenstehende Teilnahmeformular aus und verrate uns in wenigen Worten deine persönliche Weihnachtsgeschichte.

Mit etwas Glück gehört deine Familie zu den 20 Familien, denen "Heute" und die Luftburg Kolarik heuer eine besondere Weihnachtsfreude bereiten.

Das Gewinnspiel ist aktiv bis Donnerstag, 3.12., 08:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.