i Der Para-Schwimmer und Moderator Andreas Onea kann jetzt beide Hände voll benützen. Marcus Hartmann, ORF Screenshot Weltpremiere aus Wien ORF-Star verlor mit 6 seinen Arm – jetzt hilft ihm KI Sie lernt mit, erkennt Muskelbewegungen und wird nie müde: Eine KI-Prothese aus Wien verändert das Leben von Andreas Onea – doch hat ihren Preis. Von Iris Hödl 23.11.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Was nach Science-Fiction klingt, ist nun Realität: eine Armprothese, die mithilfe Künstlicher Intelligenz (KI) gesteuert wird. Entwickelt und produziert wurde ein solches Modell in Wien. Als weltweit Erster nutzt sie jetzt der österreichische Para-Schwimmer und ORF-Moderator Andreas Onea. "Ich trage seit 28 Jahren Prothesen, aber das ist für mich eine andere Stufe von faszinierend", sagt er im Gespräch mit "Heute".

Die Prothese wird ganz einfach über einen Gurt um seinen Körper geschnallt. Die Elektroden im Schaft berühren die noch vorhandenen Muskeln, das System "übersetzt" dann sozusagen Muskelbewegungen in das, was Onea machen möchte. "Also wenn ich den linken Rückenmuskel anspanne, öffnen sich die Finger. Spanne ich den rechten an, schließen sie sich", erzählt er. Die Prothese lernt dabei kontinuierlich mit.

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Die KI erkennt auch unabsichtliche Bewegungen. "Dass verhindert, dass mir versehentlich die Babys aus der Hand fallen", scherzt Onea. Schließlich wurde er gerade zum dritten Mal Vater. "Und gerade da ist das Schöne, dass die Prothese nicht müde wird. Ich kann beim Einkaufen alle Taschen draufhängen und habe noch eine Hand frei, um mich um die Kinder zu kümmern." Gerade bei alltäglichen Dinge, "die banal wirken, merke ich einen irrsinnigen Push in der Lebensqualität."

Bei Autounfall mit sechs Jahren Arm abgerissen

Auf die Prothese angewiesen ist Onea, seitdem er im Alter von sechs Jahren einen Autounfall erlebt hat. Seine Familie war auf Verwandtschaftsbesuch in Rumänien, auf der Fahrt regnete es und ein Lkw hatte auf der Straße Öl verloren. Oneas Vater verlor die Kontrolle über den Wagen, woraufhin dieser sich überschlug.

"Ich hatte meinen Arm im Gurt eingewickelt und habe geschlafen", erzählt Onea. "Als es mich hinausgefetzt hat, hat der Gurt meinen Arm abgerissen." Der damals kleine Junge flog meterweit durch die Luft und landete im Straßengraben. "Ich hätte auf der Stelle tot sein müssen, aber durch ein Wunder habe ich überlebt."

Andreas Onea: Das neue Leben mit einem Arm i ?

KI-Prothese zu teuer für meisten Menschen

Zu Oneas Glück hatte sein Vater eine Insassenschutzversicherung abgeschlossen. Denn die Prothese kostet "wahnsinnig viel, sie wäre außerhalb meiner finanziellen Möglichkeiten". Der Preis bewege sich im niedrigeren sechsstelligen Bereich. Dafür kommt die Versicherung auf.

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"Ohne die Versicherung würde mein Leben jetzt ganz anders ausschauen", sagt Onea. "Der Unfall wäre wahrscheinlich als Freizeitunfall gewertet worden und ich hätte vielleicht alle paar Jahre Anrecht auf eine gewisse Grundversorgung – aber sicher nicht auf das Modernste am Markt, das mir den größten Effekt bringt." Es sei allgemein ein gesellschaftliches Problem, dass viele sich keine Prothese leisten könnten, obwohl sie eine bräuchten.

"Schwere Zeiten dürfen nie das Ende bedeuten"

Für Onea nahm die Geschichte aber einen positiven Verlauf. Mit zwölf Jahren wurde er zum ersten Mal österreichischer Schwimm-Staatsmeister, im Laufe seines Lebens erhielt er zahlreiche Medaillen. "Ich habe genau die große Welle des Behindertensports erwischt", erzählt Onea.

Dafür ist er "voller Dankbarkeit": "Ich will allen Menschen Mut machen und zeigen, dass schwere Zeiten nie das Ende bedeuten dürfen."