i Bei der Demo kam es zu mehreren Festnahmen. Leserreporter Zahlreiche Festnahmen Demo-Tumulte in Wiener City! Polizei zieht Bilanz Eine Demo in der Wiener City ist am Freitag völlig eskaliert. Am Ende kam es zum Einsatz von Pfefferspray und zahlreichen Festnahmen. Von Newsdesk Heute 20.11.2026, 19:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Turbulente Szene in der Wiener City! Am Freitag kam es in der Nähe der Hauptuni zu einer Demo. Unter dem Motto "Für unsere Zukunft, gegen ihre Kriege" zogen zahlreiche Personen über den Ring. Auf der Uni-Rampe eskalierte die Lage dann komplett.

Laut der Polizei haben mehrere, teilweise vermummte Versammlungsteilnehmer gewaltsam versucht in das Universitätsgebäude einzudringen. Die Beamten sicherten daraufhin den Eingangsbereich ab. Davon ließen sich die Demonstrierenden allerdings nicht beeindrucken. Sie versuchten weiterhin in das Gebäude zu gelangen.

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Polizei setzt Pfefferspray ein

In weiterer Folge lösten die Polizisten die Versammlung auf. Die Demo-Teilnehmer wurden mehrmals deutlich hörbar aufgefordert, den Versammlungsort zu verlassen und auseinanderzugehen. Dabei kam es dann auch zu Festnahmen und dem Einsatz von Pfefferspray.

Danach bewegten sich einige Protestierende in Richtung Parlament. Sie wurden daraufhin von Beamten im Sinne der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit angehalten. Es folgten Identitätsfeststellungen und weitere Festnahmen.

Tumulte bei Gen Z-Demo! Polizei greift ein i ?

Aktuellem Stand der Polizei zufolge wurden rund 60 Personen nach verwaltungsstrafrechtlichen Bestimmungen vorläufig festgenommen. Sechs Festnahmen erfolgten nach Bestimmungen der Strafprozessordnung.

Die Bilder des Tages i ?

Weitere Demo in Wien

Die Demonstration vor der Hauptuni war aber nicht der einzige Protestmarsch, der am Freitag in Wien über die Bühne ging. Am Nachmittag gab es eine angemeldete Versammlung am Christian-Broda-Platz in Wien-Mariahilf.

Die Demonstranten zogen von dort aus zum Wiener Heldenplatz, wo die Veranstaltung beendet wurde. Im Zuge dieser Veranstaltung kam es glücklicherweise zu keinen Zwischenfällen bzw. polizeilichen Amtshandlungen.