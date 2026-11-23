i In der Tchibo-Filiale in Wien-Hietzing gab es einen Raubüberfall. Foto: Heute.at Wie konnte das passieren? Alles leergeräumt! Einbruch in die Tchibo Filiale Die Tchibo-Filiale in Wien-Hietzing wurde komplett leergeräumt. Auf den Videoaufnahmen ist eine allseits bekannte Gestalt in weiß zu sehen. Von Irma Basagic 23.11.2026, 16:15 Anzeige Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine weiß gekleidete Gestalt, eine große Tasche und ein ziemlich ungewöhnlicher Einkaufszeitpunkt: In unserer Weihnachtsgeschichte bekommt eine Tchibo-Filiale in Wien-Hietzing nach Geschäftsschluss überraschenden Besuch.

Auf den Überwachungsaufnahmen ist zu sehen, wie jemand sich mit einem Brecheisen den Zugang verschafft, anschließend zielstrebig durch die Filiale streift und Geschenke einpackt.

Wer dahintersteckt? Ausgerechnet das Christkind! Offenbar sind die Wunschlisten heuer so lang, dass selbst der himmlische Geschenkprofi zu ungewöhnlichen Mitteln greift. Und wo sich so viele unterschiedliche Geschenkideen an einem Ort finden, wird die Tasche schnell voll.

Natürlich steckt hinter dem nächtlichen Beutezug eine inszenierte Weihnachtsgeschichte mit Augenzwinkern. Die Idee dahinter kennen aber wohl alle, die schon einmal ratlos vor einer Geschenke liste gesessen sind: Wo bekomme ich alles, was sich meine Liebsten wünschen?!

Mama Gaby liebt kuschelweiche Mode, Tochter Lisa freut sich über coole Technik und Papa Simon möchte die schönsten Familienmomente festhalten. Dann gibt es noch den Freundeskreis und vielleicht hast du ja noch eine Einladung zum Weihnachtswichteln in der Firma bekommen. Wir beschenken unsere Liebsten zwar gerne, aber für jeden Menschen etwas Passendes zu finden, kann ganz schön kompliziert sein.

Tchibo: Das holt sich sogar das Christkind!

Was hilft? Eine Adresse, an der du gleich mehrere Wünsche abhaken kannst. Bei Tchibo treffen Mode und Accessoires auf Technik, Spiele und schöne Dinge fürs Zuhause. Eine Auswahl, die offenbar auch einen besonders prominenten Geschenkprofi überzeugt hat …

Bei Tchibo das richtige Geschenk finden

Bei Tchibo lohnt sich das Stöbern auch dann, wenn du noch keine konkrete Idee hast. Mode für sie und ihn, Angebote für Kinder, Wohnaccessoires oder alles rund um den Kaffeegenuss: Die unterschiedlichen Themenwelten bieten viele Anregungen. Jede Woche kommen neue Kollektionen dazu.

Die einen mögen es praktisch, die anderen verspielt. Manche freuen sich über etwas zum Anziehen, andere über etwas zum Ausprobieren. Für Menschen, die es im Winter gerne gemütlich haben, sind weiche Strickteile, Schals oder wärmende Accessoires schöne Geschenkideen.

Technikfans lassen sich mit Gadgets überraschen. Und wer gerne Familie und Freunde um sich versammelt, hat vielleicht an einem Spiel oder einem Karaoke-Set Freude.

Dein nächster Halt: Weihnachtsfreude

Ob du schon eine fertige Wunschliste hast oder dich erst inspirieren lassen möchtest: Schau in einer Tchibo-Filiale vorbei oder stöbere bequem von daheim im Onlineshop. Vielleicht entdeckst du dabei genau das Richtige für jemanden, bei dem dir bisher jede Idee gefehlt hat.

Und wer weiß: Vielleicht hat das Christkind dann heuer ein bisserl weniger zu tun.

Entdecke jetzt die Geschenkideen bei Tchibo und mache deinen Liebsten eine Freude.

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