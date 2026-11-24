i Der 32-jährige Syrer musste sich am Wiener Landesgericht wegen verschiedener Delikte verantworten. Helmut Graf Kurioser Raubprozess Streit mit Ex-Drogenchef – Mann wollte Katze zurück Tierischen Ärger hatte ein vorbestrafter Syrer am Wiener Landl nicht nur wegen einer Katze. Ins Gefängnis musste er letztlich wegen Vergewaltigung. Von Iris Hödl 24.11.2026, 17:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Landesgericht ging es am Dienstag um schwerste Straftaten, doch im Mittelpunkt stand plötzlich eine kleine, hilflose Katze. Wie die Samtpfote heißt, wusste der Angeklagte aber gar nicht mehr so genau. "Irgendwas mit M", murmelte der 32-jährige Syrer. Aber er war sich sicher: Das zierliche Tier war seins. Und er wollte es am 6. Juni zurück.

Vor Wohnhaus aufgelauert

Was erstmal kurios klingt, hatte einen ernsten Hintergrund. Denn der 32-Jährige war gerade erst aus der Haft entlassen worden und wollte sich nun an seinem Ex-Drogenboss (der auf seine Katze aufpasste) rächen. Er dachte nämlich, dass dieser ihn verpfiffen hätte.

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Laut Anklage lauerte er ihm vor seinem Wohnhaus auf, zückte ein Klappmesser und ging auf den Mann los. Dann setzte es Faustschläge und Tritte. Vor Gericht spielte der 32-Jährige den Vorfall als simpler Streit um ein wenig Geld herunter. Doch eine Zeugin erinnerte sich an blutige Szenen.

Wem gehört die Katze?

"Wenn du nochmal versuchst abzuhauen, steche ich dich ab", soll der von Anwalt Franz Pechmann verteidigte Angeklagte gedroht haben, wollte das vor Gericht nicht wahrhaben. "Wieso soll ich ihn abstechen wollen? Wegen der Katze? Das ergibt keinen Sinn", behauptete der Angeklagte.

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Freispruch, aber viereinhalb Jahre wegen Vergewaltigung

Das gesuchte Tier soll übrigens vom Opfer zuvor aus dem Fenster geworfen und von einem Auto erfasst worden sein. Der sagte am Dienstag aus, das Tier wäre ihm davongelaufen. In seiner Wohnung waren mindestens noch zwei weitere Katzen. Mit Katzendokumenten wollte der Angeklagte den Anspruch auf das Tier vor Gericht belegen – vergeblich.

Vom Vorwurf des gemeinen Katzen-Raubes wurde der 32-Jährige schließlich freigesprochen, dennoch fasste er eine Freiheitsstrafe von viereinhalb Jahren aus. Denn bei dem Prozess wurde auch eine widerwärtige Vergewaltigung mitverhandelt. Der Syrer verging sich laut Anklage im April 2024 an einer Frau, die vom Fortgehen heimfahren wollte, in einer U-Bahn-Station. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.