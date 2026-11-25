i Foto: iStockphoto / goce Entspannter mit Bmove 3 Tipps für weniger Stress in der Weihnachtszeit Geschenke besorgen, Christkindlmärkte besuchen, Adventzeit genießen: Mit diesen Tipps von Bmove kommst du entspannter durch die Weihnachtszeit. Von Advertorial Heute 25.11.2026, 10:25 Anzeige Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich wolltest du heuer alles gemütlicher angehen. Jetzt quillt der Kalender über, dir fehlen noch alle Geschenke und zahllose Treffen auf den Wiener Weihnachtsmärkten stehen an. Kommt dir bekannt vor? Dann wird es Zeit, ein bisschen Druck aus der Adventzeit zu nehmen. Gemeinsam mit Bmove zeigen wir dir drei Tipps, mit denen mehr Zeit für die schönen Seiten der Weihnachtszeit bleibt.

1. Planung statt zehn Extratouren

Ein Geschenk hier, eine Besorgung dort. Und plötzlich bist du den ganzen Samstag unterwegs. Bündle deine Stopps lieber nach Einkaufsgegend und plane die passende Parkmöglichkeit gleich mit ein. Das spart unnötige Wege, Zeit und mit dem richtigen Angebot auch Geld.

Wie wäre es etwa mit einer Adventrunde auf der Landstraßer Hauptstraße? In der Garage Rochus Passage parkst du mit der Bmove-App 10 Stunden um 10 Euro. So bleibt zwischen Geschenkesuche und Einkaufslisten auch Zeit für einen Kaffee oder ein gemütliches Mittagessen. Auch für einen Einkaufsbummel in der Wiener Innenstadt gibt es attraktive Bmove-Tarife: In der Garage Georg Coch Platz parkst du 12 Stunden um nur 8 Euro, in der Garage Palais Corso um 10 Euro.

2. Such' Geschenke – keinen Parkplatz

Die Einkaufsliste ist perfekt geplant, aber beim Parkplatz setzt du auf ein Weihnachtswunder? Das muss nicht sein! Mit der Bmove-App findest du passende Best in Parking Garagen in deiner Nähe und kannst deinen Weihnachtseinkauf ganz entspannt starten. Bei über 70 Garagen österreichweit ist bestimmt auch für deinen nächsten Shoppingtrip die passende Parkmöglichkeit dabei.

3. Entspannter auf die Wiener Weihnachtsmärkte

Lichterglanz, gebrannte Mandeln und endlich wieder Zeit zum Standlschauen: Die Weihnachtsmärkte locken unzählige Besucher. Umso schwieriger ist es hier, einen Parkplatz zu finden. Wer die passende Garage schon vorab auswählt, spart Zeit und Nerven und kann den Adventabend entspannt genießen.

Gerade für einen längeren Abend lohnt sich der Blick auf die Pauschalen: In vielen Best in Parking Garagen parkst du mit Bmove zwischen 18 und 24 Uhr um nur 6 Euro.

Auch E-Autofahrer profitieren: Zahlreiche Best in Parking Garagen bieten E-Ladestationen mit Ladeleistungen von 11 bis 50 kW. So lässt sich der Weihnachtsmarktbesuch bequem mit dem Laden des Elektroautos verbinden.

Jetzt Bmove App herunterladen und entspannt die Adventzeit in Wien erleben!

Alle Standorte und Tarife findest du unter www.bestinparking.com.