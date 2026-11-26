i ? Massiver Wintereinbruch Schnee-Desaster! Tausende Haushalte ohne Strom Der heftige Schneefall hat am Donnerstag in Kärnten für massive Stromausfälle gesorgt. Rund 8.000 Haushalte sind von der Versorgung abgeschnitten. Von André Wilding 26.11.2026, 13:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nicht nur auf den Straßen sorgt der Wintereinbruch am Donnerstag für massive Probleme. In Kärnten kämpfen die Einsatzteams mittlerweile auch mit zahlreichen Schäden am Stromnetz.

Unter der Last des Schnees brachen Äste ab und stürzten Bäume um. Dabei wurden Stromleitungen beschädigt und die Versorgung Tausender Haushalte unterbrochen.

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Gegen 10 Uhr waren laut "Kronen Zeitung" rund 8.000 Haushalte ohne Strom.

Alle Monteure im Einsatz

Wie Robert Schmaranz von der Kärnten Netz GmbH gegenüber der Tageszeitung erklärte, sind sämtliche Monteure ausgerückt, um die Schäden zu beheben.

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Eine Entspannung der Lage zeichnete sich am Vormittag allerdings noch nicht ab. Im Gegenteil: Die Zahl der Störungen nahm weiter zu.

Die Wetter-Prognose im Detail

Der Donnerstag verläuft zunehmend tiefwinterlich mit teils kräftigem Schneefall bis in die Niederungen. Schon zu Beginn schneit es leicht, in den Voralpen auch noch mit gefrierendem Regen.

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Ab dem Vormittag ist mit mäßigem bis kräftigem Schneefall zu rechnen. Der Schwerpunkt verlagert sich dabei allmählich in den Nordosten. Am späten Nachmittag lässt die Intensität wieder nach. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus Nordost, im Waldviertel ist stellenweise mit Schneeverwehungen zu rechnen. Maximal -2 bis +1 Grad.

Der Freitag verläuft häufig trüb, zu Beginn schneit es auch noch zeitweise leicht. Sonnige Auflockerungen bleiben die Ausnahme, sind aber am Nachmittag besonders am Alpenostrand möglich. Bei mäßigem, teils auch noch lebhaftem und eisigem Nordwestwind liegen die Höchstwerte nur zwischen -3 und +2 Grad.

Die Bilder des Tages i ?

Am Samstag bleibt es mit hochnebelartiger Bewölkung erneut meist trüb, vereinzelt können auch ein paar Flocken fallen. Sonnige Auflockerungen bleiben die absolute Ausnahme, sind am ehesten am Alpenrand möglich. Dazu weht schwacher, in Richtung March und Wiener Becken auch mäßiger Wind aus nördlichen Richtungen. Die Temperatur kommt nicht über -3 bis +1 Grad hinaus, gebietsweise bleibt es ganztags frostig.