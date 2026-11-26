i Die Einsatzkräfte waren rasch vor Ort. Getty Images (Symbolbild) Unfall in der Nacht Lkw kracht gegen Aufpralldämpfer – A10 gesperrt Ein Lkw-Unfall sorgte in der Nacht auf Donnerstag für eine stundenlange Sperre der Tauernautobahn in Kärnten. Der Lenker (49) wurde verletzt. Von André Wilding 26.11.2026, 09:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mehr als drei Stunden lang war die Tauernautobahn (A10) in Richtung Spittal an der Drau in der Nacht auf Donnerstag gesperrt. Grund dafür war ein Unfall mit einem Sattelzug auf Höhe von Feistritz an der Drau.

Ein 49-jähriger Syrer mit Wohnsitz in Wien war kurz nach 2 Uhr mit seinem Lkw von Villach in Richtung Spittal unterwegs.

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Auf der schneebedeckten Autobahn verlor der Mann aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Schwerfahrzeug und krachte gegen einen Aufpralldämpfer.

Lenker landete im Spital

Der 49-Jährige erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde er ins Landeskrankenhaus Villach gebracht.

Für die Aufräumarbeiten musste die A10 in Fahrtrichtung Spittal zwischen 2.34 und 5.45 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt werden.

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Die Feuerwehren Feistritz an der Drau und Töplitsch rückten mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften aus. Auch der Rettungsdienst Villach sowie der Streckendienst der Asfinag standen im Einsatz.