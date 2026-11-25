i Nach einem Parkschaden ergab ein Alkotest bei einem Kärntner 1,48 Promille. iStock Kurioser Rechtsstreit Bier erst nach Crash getrunken? Lenker kippt Strafe Knapp drei Flaschen Bier und ein Parkschaden beschäftigten jahrelang die Justiz. Jetzt muss der Staat dem Kärntner sogar Geld zahlen. Von Österreich Heute 25.11.2026, 18:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Parkschaden im Bezirk Feldkirchen löste im Frühjahr 2023 einen jahrelangen Rechtsstreit aus. Rund 40 Minuten nach dem Unfall hatte die Polizei den verantwortlichen Lenker bereits ausgeforscht. Ein Alkotest ergab stolze 1,48 Promille.

Doch der Kärntner hatte dafür eine Erklärung: In der Aufregung nach dem Unfall habe er zwei Flaschen Bier und einige Schlucke aus einer dritten getrunken. Zum Zeitpunkt des Unfalls sei er noch nüchtern gewesen, wie die "Kronen Zeitung" berichtet.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Behörde glaubte dem Lenker nicht

Die Bezirkshauptmannschaft schenkte dem Mann keinen Glauben. Der Führerscheinentzug und eine Geldstrafe von 1.200 Euro waren die Folge. Doch der Kärntner wollte das nicht auf sich sitzen lassen.

Nachdem er zunächst beim Landesverwaltungsgericht abgeblitzt war, zog er vor den Verwaltungsgerichtshof (VwGH). Dieser entschied bereits im November 2024, dass sich das Gericht genauer mit dem behaupteten Nachtrunk auseinandersetzen müsse. Doch auch im zweiten Anlauf hielten die Kärntner Richter an der Strafe für den Mann fest.

Staat muss 3.000 Euro zahlen

Also landete die Causa rund um die knapp drei Flaschen Bier erneut beim Höchstgericht. Der Lenker bekam zum zweiten Mal Recht – diesmal endgültig. Ausschlaggebend war, dass der Kärntner von Anfang an gleichbleibende Angaben zur konsumierten Biermenge gemacht hatte. Seine Erklärung durfte daher nicht einfach als Schutzbehauptung abgetan werden.

Die Bilder des Tages i ?

Nach mehr als drei Jahren ist der Rechtsstreit damit zugunsten des Lenkers entschieden. Rund 3.000 Euro an Verfahrenskosten muss ihm der Staat insgesamt ersetzen.