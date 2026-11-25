i Auch angekündigte Gewalttaten beschäftigen die Mitarbeiter des Männernotrufs – etwa, als ein Mann gerade auf dem Weg zu seiner Ex war. iStock / agrobacter Krisen in Vorweihnachtszeit "Bin auf dem Weg zur Ex" – Anruf verhindert Eskalation Rund 800 Anrufe gehen monatlich beim Männernotruf ein. Gerade vor Weihnachten spitzt sich die Lage zu – manche Männer kündigen sogar Gewalttaten an. Von Österreich Heute 25.11.2026, 12:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Ich bin auf dem Weg zu meiner Ex. Die kann jetzt was erleben." Mit diesen Worten meldete sich ein hochaggressiver Mann beim Männernotruf. Am anderen Ende der Leitung saß der diplomierte Krankenpfleger Michael Possegger (48), der ehrenamtlich für den Verein tätig ist.

An das Gespräch erinnert er sich noch genau, wie er der "Kleinen Zeitung" erzählt. Es gelang ihm schließlich, den Mann zu beruhigen und von seinem Vorhaben abzubringen. Statt zu seiner Ex-Freundin ging der Anrufer nach Hause. Possegger ist überzeugt, dass ohne das Telefonat eine folgenschwere Konfrontation gedroht hätte.

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Auch Frauen rufen für ihre Partner an

Anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen am 25. November macht Possegger darauf aufmerksam, wie wichtig solche Gespräche auch für den Schutz von Frauen sein können. "Jeder Mann, der sich bei uns meldet, durchbricht die Spirale. Gemeinsam können wir so vielleicht Gewalt gegenüber Frauen verhindern."

Rund 800 Anrufe gehen mittlerweile monatlich beim österreichweiten Männernotruf ein – Tendenz steigend. Vereinzelt melden sich auch Frauen, deren Partner es nicht schaffen, selbst zum Telefon zu greifen.

Immer mehr junge Männer suchen Hilfe

Die Gründe für die Anrufe reichen von Trennungen, Sorgerechtsstreitigkeiten und Existenzängsten bis hin zu Suchtproblemen, Suizidgedanken und angekündigten Gewalttaten. "Die meisten wollen Dampf ablassen. Loswerden, was sich über Wochen und Monate aufgestaut hat", erklärt Possegger.

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Ein Großteil der Anrufer ist zwischen 31 und 45 Jahre alt. Doch auch immer mehr jüngere Männer suchen Hilfe. Erst kürzlich habe sich ein 17- oder 18-Jähriger gemeldet, der nach der Trennung von seiner Freundin völlig verzweifelt gewesen sei. Gemeinsam habe man einen Weg aus der Krise gefunden.

Bei Bedarf werden die Anrufer an entsprechende Beratungsstellen weitervermittelt. In akuten Gefahrensituationen können auch Polizei oder Rettung verständigt werden.

Vor Weihnachten steigt die Zahl der Anrufe

Gerade in der Vorweihnachtszeit klingelt das Telefon besonders häufig. Einsamkeit, Depressionen und finanzielle Sorgen machen vielen Männern zu schaffen. Dazu kommt der gesellschaftliche Druck, dem Bild einer glücklichen Familie entsprechen zu müssen.

Während andere scheinbar eine besinnliche Zeit mit ihren Liebsten verbringen, wissen manche Männer nicht mehr weiter. Genau dann wolle man für sie da sein, betont Possegger.

Hier gibt es Hilfe: Der Männernotruf ist österreichweit rund um die Uhr unter 05 76 77 erreichbar. Weitere Informationen gibt es unter www.maennernotruf.at.