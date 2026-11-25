Ein Zigarettenautomat wurde am Dienstagabend im Kärntner St. Veit an der Glan zum Ziel eines stark betrunkenen Mannes.
Der 43-jährige Rumäne versuchte gegen 22.39 Uhr, den Automaten gewaltsam aufzubrechen. Dabei wurde er von Polizisten auf frischer Tat ertappt.
Mit einem Hammer und einer Axt schlug der Mann wiederholt und mit voller Wucht auf den Automaten ein. Dieser wurde dabei erheblich beschädigt.
Die Beamten sprachen den Betrunkenen an und konnten ihn schließlich dazu bringen, von seinem Vorhaben abzulassen. Der 43-Jährige wurde noch an Ort und Stelle festgenommen.
Zur Ausnüchterung und weiteren Klärung des Vorfalls brachten ihn die Polizisten in den Anhalteraum der Polizeiinspektion St. Veit an der Glan.
Nach Abschluss der Ermittlungen wird der Staatsanwaltschaft Klagenfurt Bericht erstattet.