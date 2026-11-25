i Die Ermittlungen der Polizei laufen. Getty Images/iStockphoto (Symbolbild) Einsatz in der Nacht Betrunkener geht mit Axt auf Zigarettenautomat los Mit Hammer und Axt machte sich ein 43-Jähriger am Dienstagabend in St. Veit an der Glan an einem Zigarettenautomaten zu schaffen. Von André Wilding 25.11.2026, 07:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Zigarettenautomat wurde am Dienstagabend im Kärntner St. Veit an der Glan zum Ziel eines stark betrunkenen Mannes.

Der 43-jährige Rumäne versuchte gegen 22.39 Uhr, den Automaten gewaltsam aufzubrechen. Dabei wurde er von Polizisten auf frischer Tat ertappt.

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Mit einem Hammer und einer Axt schlug der Mann wiederholt und mit voller Wucht auf den Automaten ein. Dieser wurde dabei erheblich beschädigt.

Polizei nahm 43-Jährigen fest

Die Beamten sprachen den Betrunkenen an und konnten ihn schließlich dazu bringen, von seinem Vorhaben abzulassen. Der 43-Jährige wurde noch an Ort und Stelle festgenommen.

Zur Ausnüchterung und weiteren Klärung des Vorfalls brachten ihn die Polizisten in den Anhalteraum der Polizeiinspektion St. Veit an der Glan.

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Nach Abschluss der Ermittlungen wird der Staatsanwaltschaft Klagenfurt Bericht erstattet.