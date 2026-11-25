i Seit 2001 erhalten vor allem Frauen in Kärnten anonyme Briefe und Postkarten mit sexistischen Beleidigungen. iStock / deeAuvil Rätselhafter Fall in Kärnten Seit 25 Jahren! Unbekannter schickt Frauen Hassbriefe Obszöne Beschimpfungen und erfundene Affären: Dutzende Frauen in Kärnten werden seit Jahren belästigt. Jetzt sind neue Briefe aufgetaucht. Von Österreich Heute 25.11.2026, 13:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit einem mulmigen Gefühl gehen manche Frauen im Kärntner Gurktal zu ihrem Briefkasten. Seit mittlerweile 25 Jahren verschickt eine unbekannte Person handgeschriebene Briefe und Postkarten mit sexistischen Beleidigungen. Nun sind erneut mindestens fünf solcher Schreiben aufgetaucht.

"Wir haben wieder Post bekommen!", berichtet die Betroffene Melanie F. (Name geändert) der "Kleinen Zeitung". Neben Deutsch-Griffen seien zuletzt auch in Steuerberg und Feldkirchen derartige Briefe zugestellt worden. Die tatsächliche Zahl könnte allerdings höher sein, da manche Empfängerinnen die Schreiben einfach wegwerfen oder nicht darüber sprechen.

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Sogar 14-Jährige bekam Hasspost

Rund 40 Personen haben in den vergangenen 25 Jahren solche Nachrichten erhalten. Die meisten davon sind Frauen, vereinzelt wurden aber auch Männer zur Zielscheibe. Selbst ein 14-jähriges Mädchen bekam bereits beleidigende Post.

Besonders unheimlich: Der Verfasser weiß offenbar bestens über das Privatleben seiner Opfer Bescheid. Er kennt Freundschaften, Verwandtschaftsverhältnisse und persönliche Schicksalsschläge, die teilweise Jahrzehnte zurückliegen. Den Frauen werden unter anderem Affären und Seitensprünge unterstellt. "Nichts davon stimmt", betont Melanie F.

Fast jeder vierte Einwohner betroffen

Besonders auffällig ist die Häufung der Fälle in Zammelsberg, einer kleinen Ortschaft in der Gemeinde Weitensfeld. Von den rund 80 Einwohnern haben 15 bis 20 bereits derartige Post erhalten. Dort tauchte im Jahr 2001 auch die erste bekannte Hass-Postkarte auf.

Viele Betroffene vermuten hinter den Schreiben eine Frau im Alter von mindestens 60 bis 65 Jahren, die einen persönlichen Bezug zur Region haben dürfte, berichtet die "Kleine Zeitung". Gewissheit gibt es allerdings bis heute nicht.

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Falsche Anschuldigungen belasten Familien

Was für Außenstehende möglicherweise nach einem schlechten Scherz klingt, hinterlässt bei den Betroffenen tiefe Spuren. Manche schämen sich für die obszönen Nachrichten, obwohl die darin erhobenen Anschuldigungen frei erfunden seien. "Es kam völlig unerwartet. Ich habe Rotz und Wasser geplärrt", erinnert sich eine Betroffene an ihre erste Hass-Postkarte.

Auch Beziehungen und Familien würden durch die falschen Anschuldigungen belastet. Tauchen erneut solche Briefe auf, wächst bei manchen Frauen die Angst vor der nächsten Nachricht.

Ermittlungen wurden eingestellt

Strafrechtliche Konsequenzen hatte das jahrelange Treiben bislang nicht. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt hatte nach einer Anzeige wegen des Verdachts der beharrlichen Verfolgung ermittelt, das Verfahren jedoch wieder eingestellt.

Bei den Schreiben dürfte es sich vielmehr um Beleidigung oder üble Nachrede handeln. Beides sind grundsätzlich Privatanklagedelikte. Für die Betroffenen ergibt sich daraus allerdings ein Problem: "Wen sollen wir anzeigen?" Auch nach einem Vierteljahrhundert ist die Identität des Verfassers ein Rätsel.