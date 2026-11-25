Mit Infusionen aus der Pflanze Katzenkralle behandelte ein Kärntner Arzt Tausende Patienten. Die Staatsanwaltschaft warf dem Mediziner vor, damit die Gesundheit von rund 6.500 Menschen gefährdet zu haben. Auch der Tod zweier Patienten wurde ihm zur Last gelegt.
Am Mittwoch fiel das erstinstanzliche Urteil: drei Monate bedingte Haft, wie der ORF Kärnten berichtet.
Unter den Patienten befand sich auch ein 14-jähriges Mädchen, das an Krebs erkrankt war. Der Mediziner soll trotz eines nicht abgeklärten Tumors Heilungsversprechen gemacht haben.
Ein weiterer Patient erlitt nach einer Infusion einen Herz- und Hirninfarkt und starb in weiterer Folge. Der angeklagte Arzt bestritt sämtliche Vorwürfe.
Gutachter kamen zu dem Schluss, dass die verabreichten Infusionen nicht dem wissenschaftlichen Standard entsprachen. Einen Zusammenhang zwischen den Infusionen und dem Herzinfarkt des zweiten Patienten hielten sie für sehr wahrscheinlich. Eine direkte Verbindung zwischen der Behandlung und den beiden Todesfällen konnte jedoch nicht nachgewiesen werden.
Der Mediziner wurde daher nicht wegen grob fahrlässiger Tötung, sondern wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.