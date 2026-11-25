i Ein Kärntner Arzt musste sich wegen seiner Behandlungsmethoden mit Katzenkralle vor Gericht verantworten. Google Street View / iStock Urteil in Kärnten Arzt behandelte mit Katzenkralle – drei Monate Haft Zwei Patienten starben, Tausende sollen gefährdet worden sein. Nun wurde ein Kärntner Mediziner zu einer bedingten Haftstrafe verurteilt. Von Österreich Heute 25.11.2026, 13:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit Infusionen aus der Pflanze Katzenkralle behandelte ein Kärntner Arzt Tausende Patienten. Die Staatsanwaltschaft warf dem Mediziner vor, damit die Gesundheit von rund 6.500 Menschen gefährdet zu haben. Auch der Tod zweier Patienten wurde ihm zur Last gelegt.

Am Mittwoch fiel das erstinstanzliche Urteil: drei Monate bedingte Haft, wie der ORF Kärnten berichtet.

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14-jährige Krebspatientin starb

Unter den Patienten befand sich auch ein 14-jähriges Mädchen, das an Krebs erkrankt war. Der Mediziner soll trotz eines nicht abgeklärten Tumors Heilungsversprechen gemacht haben.

Ein weiterer Patient erlitt nach einer Infusion einen Herz- und Hirninfarkt und starb in weiterer Folge. Der angeklagte Arzt bestritt sämtliche Vorwürfe.

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Gutachter kritisierten Behandlung

Gutachter kamen zu dem Schluss, dass die verabreichten Infusionen nicht dem wissenschaftlichen Standard entsprachen. Einen Zusammenhang zwischen den Infusionen und dem Herzinfarkt des zweiten Patienten hielten sie für sehr wahrscheinlich. Eine direkte Verbindung zwischen der Behandlung und den beiden Todesfällen konnte jedoch nicht nachgewiesen werden.

Der Mediziner wurde daher nicht wegen grob fahrlässiger Tötung, sondern wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.