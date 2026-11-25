i Der Mediziner wurde zu einer Haftstrafe verurteilt. iStock Nur wenige Monate Krebskranke (14) mit Infusion behandelt: Arzt in Haft Ein Kärntner Arzt behandelte eine 14-jährige Krebspatientin mit umstrittenen Infusionen. Nach ihrem Tod musste er sich vor Gericht verantworten. Von Österreich Heute 25.11.2026, 13:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sie war erst 14 Jahre alt und kämpfte gegen den Krebs. Ein Kärntner Arzt verabreichte dem Mädchen Infusionen mit der Pflanze Katzenkralle. Die junge Patientin starb – die Staatsanwaltschaft warf dem Mediziner vor, ihren Tod durch die Behandlung grob fahrlässig verursacht zu haben. Am Mittwoch fiel am Landesgericht Klagenfurt das Urteil.

Auch zweiter Patient starb

Doch nicht nur die Behandlung der 14-Jährigen beschäftigte das Gericht. Ein weiterer Patient soll nach einer Infusion einen Herz- und Hirninfarkt erlitten haben. Knapp vier Monate später starb auch er.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Die Anklage gegen den Kärntner Mediziner lautete auf fahrlässige Tötung in zwei Fällen sowie auf Gefährdung von Patienten. Der Arzt bestritt sämtliche Vorwürfe.

Gutachter kritisierten Behandlung

Bei der vergangenen Verhandlung am 11. November waren sich drei Sachverständige einig: Die verabreichten Infusionen entsprachen nicht dem wissenschaftlichen Standard. Einen Zusammenhang zwischen den Infusionen und dem Herzinfarkt des zweiten Patienten hielten die Experten für sehr wahrscheinlich. Ein direkter Zusammenhang zwischen der Behandlung und dessen Tod konnte jedoch nicht nachgewiesen werden.

Die Bilder des Tages i ?

Drei Monate bedingte Haft

Am Mittwoch wurde der Kärntner Arzt schließlich wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit zu drei Monaten bedingter Haft verurteilt – nicht wegen fahrlässiger Tötung, wie der ORF berichtet. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.