Sie war erst 14 Jahre alt und kämpfte gegen den Krebs. Ein Kärntner Arzt verabreichte dem Mädchen Infusionen mit der Pflanze Katzenkralle. Die junge Patientin starb – die Staatsanwaltschaft warf dem Mediziner vor, ihren Tod durch die Behandlung grob fahrlässig verursacht zu haben. Am Mittwoch fiel am Landesgericht Klagenfurt das Urteil.
Doch nicht nur die Behandlung der 14-Jährigen beschäftigte das Gericht. Ein weiterer Patient soll nach einer Infusion einen Herz- und Hirninfarkt erlitten haben. Knapp vier Monate später starb auch er.
Die Anklage gegen den Kärntner Mediziner lautete auf fahrlässige Tötung in zwei Fällen sowie auf Gefährdung von Patienten. Der Arzt bestritt sämtliche Vorwürfe.
Bei der vergangenen Verhandlung am 11. November waren sich drei Sachverständige einig: Die verabreichten Infusionen entsprachen nicht dem wissenschaftlichen Standard. Einen Zusammenhang zwischen den Infusionen und dem Herzinfarkt des zweiten Patienten hielten die Experten für sehr wahrscheinlich. Ein direkter Zusammenhang zwischen der Behandlung und dessen Tod konnte jedoch nicht nachgewiesen werden.
Am Mittwoch wurde der Kärntner Arzt schließlich wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit zu drei Monaten bedingter Haft verurteilt – nicht wegen fahrlässiger Tötung, wie der ORF berichtet. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.