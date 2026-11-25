i Bei einer Postzustellung in Kärnten wurde ein Hundewelpe tödlich verletzt. iStock / Sergio Delle Vedove Tragische Zustellung Postler überfährt Welpen – Herrchen zieht vor Gericht Nach einer Postzustellung kam ein kleiner Münsterländer ums Leben. Nun fordert der Hundebesitzer 1.725 Euro Schadenersatz. Von Österreich Heute 25.11.2026, 14:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine alltägliche Postzustellung endete für einen Kärntner mit dem Verlust seines geliebten Vierbeiners. Ein Briefträger soll beim Rückwärtsfahren den Hund des Mannes überfahren haben. Der tragische Vorfall beschäftigt nun das Bezirksgericht Klagenfurt.

Wie Gerichtssprecherin Martina Löbel gegenüber der "Kleinen Zeitung" erklärt, hatte der Postmitarbeiter gerade die Post zugestellt und wollte anschließend rückwärts aus der Einfahrt fahren. Laut Klage soll er dabei mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Der Münsterländer-Welpe erlitt bei dem Unfall so schwere Verletzungen, dass er starb.

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Hundebesitzer fordert Schadenersatz

Der Tierhalter fordert nun 1.725 Euro – den Wiederbeschaffungswert eines Hundes. Geklagt wurden nicht nur der Briefträger selbst, sondern auch die zuständige Haftpflichtversicherung und die Post.

Um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren, wurde bereits ein Lokalaugenschein an der Unfallstelle durchgeführt. Zudem wurde ein gerichtlicher Sachverständiger mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragt.

Wer trägt die Verantwortung?

Ob der Postmitarbeiter tatsächlich zu schnell unterwegs war und wer für den Tod des Welpen haftet, soll nun vor Gericht geklärt werden.

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Am Donnerstag wird der Zivilprozess fortgesetzt. Dabei sollen sowohl der Hundebesitzer als auch der beklagte Postmitarbeiter einvernommen werden.