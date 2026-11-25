i Für den Lkw-Lenker kam jede Hilfe zu spät. iStock Hilfe kam zu spät Horror-Crash mit Güterzug – Lkw-Lenker (24) verstorben Tragödie am Mittwoch in Salzburg: Ein junger Lkw-Lenker kam bei einem Zusammenstoß mit einem Güterzug ums Leben. Die Bahnstrecke ist gesperrt. Von Österreich Heute 25.11.2026, 21:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein schwerer Unfall forderte am Mittwoch in Radstadt (Pongau) ein Todesopfer. In den Mittagsstunden kollidierte ein Lastwagen an einem unbeschrankten Bahnübergang mit einem Güterzug. Für den erst 24-jährigen Lkw-Lenker kam jede Hilfe zu spät.

Bahnfahrer müssen mit Verspätungen rechnen

Der tödliche Unfall hat auch massive Auswirkungen auf den Bahnverkehr. Die Eisenbahnstrecke ist seit dem Zusammenstoß gesperrt.

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Zwischen Eben im Pongau und Schladming (Steiermark) wurde ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

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Streckensperren bis abends

Wie ein ÖBB-Sprecher gegenüber dem ORF erklärte, müssen Fahrgäste mit einer um rund eine Stunde längeren Fahrzeit rechnen. Die Strecke bleibt mindestens bis 18 Uhr gesperrt. Die ÖBB gehen davon aus, dass die Aufräumungsarbeiten noch am Mittwochabend abgeschlossen werden können.