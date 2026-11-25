Ein schwerer Unfall forderte am Mittwoch in Radstadt (Pongau) ein Todesopfer. In den Mittagsstunden kollidierte ein Lastwagen an einem unbeschrankten Bahnübergang mit einem Güterzug. Für den erst 24-jährigen Lkw-Lenker kam jede Hilfe zu spät.
Der tödliche Unfall hat auch massive Auswirkungen auf den Bahnverkehr. Die Eisenbahnstrecke ist seit dem Zusammenstoß gesperrt.
Zwischen Eben im Pongau und Schladming (Steiermark) wurde ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.
Wie ein ÖBB-Sprecher gegenüber dem ORF erklärte, müssen Fahrgäste mit einer um rund eine Stunde längeren Fahrzeit rechnen. Die Strecke bleibt mindestens bis 18 Uhr gesperrt. Die ÖBB gehen davon aus, dass die Aufräumungsarbeiten noch am Mittwochabend abgeschlossen werden können.