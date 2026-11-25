i Erst im Mai eröffnete Mario Haber seinen Imbisspavillon in Feldkirchen. iStock / _lolik_ Traum vorerst geplatzt Wegen Vorstrafe – Kärntner Lokal muss zusperren Erst im Mai erfüllte sich Mario Haber den Traum vom eigenen Lokal. Nun wurde dem Kärntner Musiker die Gewerbeberechtigung entzogen. Von Österreich Heute 25.11.2026, 20:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Karibisches Flair mitten in Feldkirchen – damit wollte der Kärntner Musiker Mario Haber, besser bekannt als "Faiasalamanda", seine Gäste begeistern. Im Mai eröffnete er seinen eigenen Imbisspavillon. Nur wenige Monate später bleiben die Lichter aus.

Der Grund dafür liegt in der Vergangenheit des Musikers. Aufgrund einer Vorstrafe aus dem Jahr 2025 wurde ihm die Gewerbeberechtigung entzogen. "Ich stehe zu meiner Vergangenheit, leider gab es keine andere Lösung und ich darf die nächsten drei Jahre kein Gewerbe führen", erklärt Haber gegenüber der "Kleinen Zeitung".

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Musiker kämpft um sein Lokal

Gemeinsam mit seinem Anwalt hatte Haber versucht, eine gewerberechtliche Nachsicht zu erwirken – bislang ohne Erfolg. Im kommenden Jahr will er einen weiteren Versuch starten.

Die Bezirkshauptmannschaft Feldkirchen bestätigt, dass der Schließung ein abgeschlossenes gewerberechtliches Verfahren zugrunde liegt. Die Entscheidung wurde auch vom Landesverwaltungsgericht Kärnten bestätigt.

Geschäftspartner soll übernehmen

Ganz aufgeben möchte der Musiker seinen Traum allerdings nicht. Den Pavillon hat er mittlerweile winterfest gemacht. Nun sucht er einen Geschäftspartner, der das Lokal vorübergehend übernehmen soll.

"Ich träume von einem jungen Menschen, der sich einen Sommer lang selbstständig in der Gastro beweisen will", so Haber.

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Buchteln statt Karibik-Flair

Seine Kunden müssen dennoch nicht gänzlich auf ihn verzichten. Ab 4. Dezember ist der Musiker am Feldkirchner Christkindlmarkt anzutreffen. Gemeinsam mit dem "Hefehaus" will er dort Kärntner Buchteln mit verschiedenen Füllungen anbieten.