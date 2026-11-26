Mit einem Einsatz der Rettungskräfte endete die Arbeit für einen 35-Jährigen in der Nacht auf Donnerstag. Der Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau verunglückte gegen 2.48 Uhr in einem holzverarbeitenden Betrieb.
Der Arbeiter war gerade damit beschäftigt, Leimbinder einzurichten. Dazu kletterte er über ein Geländer in eine Holzpresse. Die Anlage stand zu diesem Zeitpunkt allerdings noch unter Spannung.
Als der 35-Jährige der Presse zu nahe kam, erlitt er einen Stromschlag. Dabei zog sich der Kärntner Verletzungen unbestimmten Grades zu.
Ein Arbeitskollege entdeckte den Verunglückten, alarmierte umgehend die Rettungskräfte und leistete Erste Hilfe.
Der verletzte Arbeiter wurde von der Rettung zur weiteren Behandlung ins Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht.