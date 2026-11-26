i Teaserimage-Importer Wintereinbruch Erster Schneeunfall – Lkw-Lenker bei Crash verletzt Der Wintereinbruch sorgt in Kärnten für Unfälle und Straßensperren. Auf der A10 krachte ein Sattelzug gegen einen Aufpralldämpfer. Von Österreich Heute 26.11.2026, 08:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der erste Schnee bis in die Tallagen hat am Donnerstag in Kärnten für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Besonders heftig erwischte es einen 49-jährigen Lkw-Lenker auf der Tauernautobahn (A10). Der Mann musste nach einem Unfall ins Spital gebracht werden.

Gegen 2 Uhr früh war der 49-Jährige mit seinem Sattelzug von Villach in Richtung Spittal an der Drau unterwegs. Kurz nach dem Kroislerwandtunnel bei Feistritz an der Drau verlor der Lenker auf der Schneefahrbahn die Kontrolle über sein Schwerfahrzeug. Der Lkw krachte gegen einen Aufpralldämpfer.

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Der verletzte Mann wurde noch an der Unfallstelle medizinisch versorgt und anschließend ins LKH Villach eingeliefert.

Autobahn stundenlang gesperrt

Wegen der Aufräumarbeiten war die A10 in Fahrtrichtung Spittal bis 5.45 Uhr gesperrt. Autofahrer mussten auf die Drautal Straße (B100) ausweichen.

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Insgesamt rückten 30 Einsatzkräfte der Feuerwehren Feistritz an der Drau und Töplitsch mit fünf Fahrzeugen aus. Auch der Rettungsdienst Villach und der Streckendienst der Asfinag standen im Einsatz.

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Auch auf der A2 gab es eine Sperre

Doch nicht nur auf der Tauernautobahn kam es zu Problemen. Auch auf der Südautobahn (A2) musste nach einem Unfall bei Griffen der Kollmanntunnel gesperrt werden.

In Finkenstein stürzte unterdessen ein Baum auf ein Gebäude. Ersten Informationen zufolge wurde dabei niemand verletzt.