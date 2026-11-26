Eine alltägliche Post-Zustellung nahm in Kärnten ein tragisches Ende. Ein Briefträger soll beim Verlassen einer Einfahrt einen Hundewelpen überfahren haben. Das Tier überlebte den Unfall nicht berichtet die Kleine Zeitung. Nun beschäftigt der Fall das Bezirksgericht Klagenfurt.
Der Hundebesitzer will den Tod seines Vierbeiners nicht auf sich beruhen lassen und fordert im Rahmen eines Zivilprozesses eine Entschädigung.
Gerichtssprecherin Martina Löbel schildert laut Kleine Zeitung den Vorfall: "Der Postmitarbeiter hat die Post zugestellt und fuhr danach rückwärts aus der Einfahrt. Dabei hat er laut Klage mit erhöhter Geschwindigkeit beim Reversieren den Hund überfahren."
Bei dem Tier handelte es sich um einen Münsterländer-Welpen. Für den jungen Vierbeiner kam jede Hilfe zu spät. "Der Hund erlag seinen Verletzungen", heißt es in der Klage.
Der Hundehalter verlangt nun 1.725 Euro. Dabei handelt es sich laut Bezirksgericht um den Wiederbeschaffungswert eines Hundes.
Gleich drei Parteien müssen sich mit der Forderung auseinandersetzen. "Geklagt wurden der Mitarbeiter der Post, der das Fahrzeug gelenkt hat, die zuständige Haftpflichtversicherung und die Post selbst", bestätigt Löbel in der Kleinen Zeitung.
Wer für den Tod des Welpen haftet, ist Gegenstand des laufenden Verfahrens. Auch die Frage, ob der Briefträger beim Rückwärtsfahren tatsächlich zu schnell unterwegs war, muss geklärt werden.
Die zuständige Richterin ließ dazu bereits einen Lokalaugenschein an der Unfallstelle durchführen. Zudem wurde ein gerichtlicher Sachverständiger mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragt.
Am Donnerstag geht der Zivilprozess am Bezirksgericht Klagenfurt in die nächste Runde. Dann sollen sowohl der Hundebesitzer als auch der beklagte Postmitarbeiter einvernommen werden.