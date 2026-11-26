i ? Am Weg in die Arbeit Autofahrer rutscht im Schnee-Chaos in Straßengraben Der starke Schneefall sorgte in den frühen Morgenstunden für Probleme auf der B16. Ein Autofahrer landete mit seinem Pkw im Straßengraben. Von André Wilding 26.11.2026, 08:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Einsatz in den frühen Morgenstunden für die Feuerwehr Ebreichsdorf: Auf der winterlichen B16 verlor ein Autofahrer kurz nach 5 Uhr die Kontrolle über seinen Wagen.

Der Lenker befand sich gerade auf dem Weg zur Arbeit, als sein Fahrzeug auf der schneebedeckten Bundesstraße ins Schleudern kam. Der Pkw rutschte von der Fahrbahn und kam schließlich im Straßengraben zum Stillstand.

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Feuerwehr rückte mit Kran an

Die Feuerwehr Ebreichsdorf rückte zur Bergung des Unfallwagens aus. Mithilfe eines Krans hoben die Einsatzkräfte das Fahrzeug aus dem Graben.

Die Bilder des Tages i ?

Die heftigen Schneefälle machten den Autofahrern in der Region bereits am Morgen zu schaffen.

Wer mit dem Pkw unterwegs ist, sollte besonders vorsichtig fahren, das Tempo entsprechend reduzieren und ausreichend Abstand zum Vordermann halten.