"Jetzt müssen aus den Ankündigungen konkrete Verbesserungen werden": Nach wochenlangen, zähen Verhandlungen um einen Sozialplan für die rund 190 Beschäftigten des Ardo-Tiefkühlwerks in Groß-Enzersdorf (Bezirk Gänserndorf) gibt es nun erstmals Bewegung.
Nach mehrstündigen Gesprächen am Mittwoch erklärte sich das belgische Management bereit, sein bisheriges Angebot nachzubessern. Ein Abschluss könnte bereits in den kommenden Tagen gelingen.
"Das ist ein wichtiger Schritt. Die Beschäftigten brauchen einen Sozialplan, der diesen Namen auch verdient", erklären Arbeiterbetriebsrat Dietmar Breiner und PRO-GE-Landesgeschäftsführer Patrick Slacik.
Wie berichtet, waren zuvor sieben Gesprächsrunden ohne Einigung geblieben. Betriebsrat und Gewerkschaft hatten daraufhin die Einrichtung einer gerichtlichen Schlichtungsstelle beim Landesgericht Korneuburg beantragt. Diese wäre bei einer Einigung nicht mehr notwendig.
Insgesamt sind vom Aus des Tiefkühlwerks Ende August 2027 rund 190 Mitarbeiter und weitere 50 Leiharbeitskräfte betroffen. Wie dramatisch die Situation für manche Familien ist, zeigte zuletzt das Schicksal von Manfred und Tamara P. – beide verlieren ihren Job.
Die 40-Jährige arbeitet seit 20 Jahren bei Ardo, ihr Mann seit vier Jahren. Auch die gemeinsame neunjährige Tochter macht sich bereits Sorgen. Das Ehepaar fürchtet, bald seine Ersparnisse auflösen zu müssen – "Heute" berichtete.
Wie viel Geld das belgische Management nun zusätzlich auf den Tisch legen will, ist noch offen. Die Details sollen in den kommenden Tagen ausverhandelt werden.
"Noch sind nicht alle Punkte geklärt. Aber wir sind einer fairen Lösung für die Beschäftigten ein entscheidendes Stück näher gekommen", zeigen sich Breiner und Slacik vorsichtig optimistisch.