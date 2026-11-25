i Verzögerungen durch Verkehrsunfall auch auf der Bahnstrecke Screenshot Tunnel gesperrt Crash mit drei Lkw sorgt für Stau-Chaos auf der S1 Ein Unfall mit drei Lkw und einem Pkw sorgte am Mittwochnachmittag für massive Verkehrsbehinderungen. Der Tunnel Vösendorf musste gesperrt werden. Von Elena Lick 25.11.2026, 17:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Geduldsprobe für Autofahrer am Mittwochnachmittag: Auf der Wiener Außenring Schnellstraße (S1) kam es zu einem Unfall. Im Tunnel Vösendorf (Bezirk Mödling) kollidierten in Fahrtrichtung Schwechat drei Lkw und ein Pkw.

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Wie der ORF Niederösterreich berichtet, musste der Tunnel für die Bergungsarbeiten gesperrt werden. Die Sperre hatte weitreichende Folgen. Auch auf der A21, der A2 und der A4 bildeten sich Staus.

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Autofahrer vor Ort versorgt

Der Pkw-Lenker wurde noch an der Unfallstelle vom Roten Kreuz erstversorgt. Ein Transport ins Krankenhaus war nicht notwendig. Die drei Lkw-Lenker blieben unverletzt.

Nach rund einer Stunde wurde die Tunnelsperre laut Polizei wieder aufgehoben. Der genaue Unfallhergang ist vorerst unklar.

"Beschädigte Brücke"

Die ÖBB teilten auf ihrer Homepage mit: "Wegen einer beschädigten Brücke durch einen Verkehrsunfall sind zwischen Wien Liesing Bahnhof und Mödling Bahnhof bis voraussichtlich 17:25 Uhr keine Fahrten möglich. Die Fernverkehrszüge und die Züge CJX werden umgeleitet. Für die S-Bahnen und den Regionalverkehr haben wir für Sie einen Schienenersatzverkehr zwischen Wien Liesing Bahnhof und Mödling Bahnhof eingerichtet. Planen Sie in diesem Bereich derzeit bis zu 40 Minuten mehr Reisezeit ein."

Und weiter: "Bitte beachten Sie, dass das Platzangebot begrenzt sein kann, und nutzen Sie daher nach Möglichkeit auch alternative Reisemöglichkeiten. Mobilitätseingeschränkten Fahrgästen, die für ihre Fahrt Unterstützung benötigen, wird dringend empfohlen, sich vor Reiseantritt mit dem ÖBB Kund:innenservice unter +43 (0)5-1717-5 in Verbindung zu setzen, um eine barrierefreie Reisekette zu gewährleisten. Wir bitten um Entschuldigung."