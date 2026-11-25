i LH-Stv. mit Mitarbeitern des NÖ Straßendienstes NLK Pfeffer Gerüstet für Eis und Schnee NÖ wappnet sich für Schnee und eisige Straßen Gerüstet für die kalte Jahreszeit: Bis zu 1.500 Mitarbeiter sollen bei Eis und Schnee für sichere Straßen im gesamten Bundesland sorgen. Von Elena Lick 25.11.2026, 15:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Temperaturen sinken, und Niederösterreich rüstet sich für den Winter. Der NÖ Straßendienst hat seine Vorbereitungen für die Saison 2026/27 abgeschlossen. Salzlager sind gefüllt, Schneezäune aufgestellt und Fahrzeuge einsatzbereit.

Der Winterdienst in NÖ steht in den Startlöchern i ?

Entlang des rund 13.600 Kilometer langen Landesstraßennetzes wurden rund 500.000 Schneestangen installiert. Dazu kommen 700 Kilometer Schneezäune. Für die Streuung stehen 76.000 Tonnen Salz und 75.000 Tonnen Splitt bereit.

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Bis zu 1.500 Mitarbeiter im Einsatz

Bei winterlichen Straßenverhältnissen können gleichzeitig bis zu 1.500 Mitarbeiter ausrücken. Ihnen stehen 422 Lkw und 148 Frächterfahrzeuge zur Verfügung.

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Auch der Fuhrpark wurde für die heurige Saison aufgerüstet. Das Land schaffte 23 Lkw, 19 Schneepflüge und 21 Salzstreuautomaten an. Rund 60 Videoanlagen mit Wettersensoren sowie 150 automatische Punktsensoren überwachen die Wetterlage.

Appell an Autofahrer

"Bei der Verkehrssicherheit unserer Landsleute überlassen wir nichts dem Zufall", betont Verkehrslandesrat Udo Landbauer (FPÖ).

Doch auch die Verkehrsteilnehmer sind gefordert. Der Straßendienst appelliert an Autofahrer, ihre Geschwindigkeit den Straßenverhältnissen anzupassen. Zudem sollen sie ausreichend Abstand halten und die notwendige Winterausrüstung mitführen.