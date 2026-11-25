i Ärztekammer NÖ Kurie für Niedergelassene Ärzte und Kurie für Angestellte Ärzte (v.l) heute.at, Bernhard Noll "Zusätzliche Belastungen" Ärztekammer warnt vor Folgen der Gesundheitsreform Längere Anfahrtswege, zusätzliche Belastungen und Einschränkungen für Ärzte: Die Ärztekammer NÖ warnt vor den Folgen der geplanten Gesundheitsreform. Von Elena Lick 25.11.2026, 16:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Ärztekammer für Niederösterreich übt scharfe Kritik an der geplanten bundesweiten Gesundheitsreform. Bei ihrer Vollversammlung beschloss die Standesvertretung eine Resolution.

Mittlerweile liegen Arbeitsentwürfe für vier Bundesgesetze vor. Bereits am 7. Dezember soll das Reformpaket laut Ärztekammer beschlossen werden. Die Ärztekammern seien bei der Erarbeitung nicht eingebunden worden.

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Längere Wege für Patienten

Besonders für Niederösterreich sieht die Standesvertretung erhebliche Risiken. Die Entwürfe ermöglichen laut Kammer die Umwandlung bestehender Krankenhäuser in bettenlose Gesundheitskliniken. Diese müssten keine medizinische Rund-um-die-Uhr-Versorgung sicherstellen.

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Umliegende Krankenhäuser müssten dadurch zusätzliche Patienten versorgen. Die Kammer befürchtet eine Mehrbelastung der Notaufnahmen und Nachtdienste. Besonders im ländlichen Raum drohten Patienten längere Anfahrtswege. Auch wertvolle ärztliche Ausbildungsplätze könnten verloren gehen.

Auch niedergelassene Ärzte betroffen

Weitere Kritik betrifft die geplanten Änderungen im Kassenarztbereich. Neue Kündigungsmöglichkeiten für Kassenverträge würden die Rechtssicherheit der Ärzte verschlechtern. Auch kleinere Primärversorgungseinheiten könnten unter finanziellen Druck geraten.

Für Wahlärzte werden unter anderem Tarifobergrenzen und Zulassungsverfahren für Ordinationen diskutiert. Konkrete Gesetzesbestimmungen liegen dazu allerdings noch nicht vor.

Ärztekammer fordert Mitsprache

Die Ärztekammer fordert einen Dialog mit der Politik auf Augenhöhe. Gemeinsam sollen Lösungen für eine langfristige, wohnortnahe Gesundheitsversorgung erarbeitet werden.

"Es geht nicht um die Interessen einzelner Ärztegruppen oder Institutionen, sondern um die Zukunft unseres öffentlichen Gesundheitswesens und damit um die Gesundheit der gesamten Bevölkerung", heißt es seitens der Kammer.