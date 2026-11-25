i Laut ÖBB sei derzeit noch ein "Notfallkonzept in Kraft". Harald Eisenberger ÖBB im Notfall-Modus "2 Stunden Verspätung": Zug-Chaos nach Tunnel-Crash Wegen einer beschädigten Brücke durch einen Verkehrsunfall waren zwischen Wien-Liesing und Mödling (NÖ) stundenlang keine Fahrten möglich. Von Österreich Heute 25.11.2026, 18:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Unfall im Tunnel Vösendorf (Bezirk Mödling) mit drei Lkw und einem Pkw sorgte am Mittwochnachmittag für massive Verkehrsbehinderungen – "Heute" hat berichtet – nicht nur auf den Straßen, sondern auch auf der Schiene.

Wegen einer beschädigten Brücke durch einen Verkehrsunfall waren zwischen Wien-Liesing und Mödling bis 17:19 Uhr keine Fahrten möglich. Hunderte Fahrgäste hingen bzw. hängen seit Stunden fest.

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Laut ÖBB sei derzeit noch ein "Notfallkonzept in Kraft". Auf der Homepage sei von Verspätungen von "bis zu 30 Minuten" die Rede.

Ein "Heute"-Lesereporter, der am Bahnhof in Neunkirchen (NÖ) festsitzt, berichtet davon, dass der Zug erst um 19:45 Uhr losfahre. "Wir kommen dann erst gegen 20:30 Uhr in Wien an. Geplant war 17:30 Uhr."

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Die ÖBB bitten die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Fahrgäste sollten sich über die Scotty-App über Aktuelles informieren.