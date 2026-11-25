i Der 16-jährige Feuerwehrmann David starb bei einem Verkehrsunfall, die Trauer ist groß. FF Groß-Enzersdorf; iStock ("Heute"-Montage) "Wirst niemals vergessen" Floriani (16) tot – über 11.000 Euro für Davids Familie Der Unfalltod des jungen Florianis David (16) löste tiefe Trauer aus. Nun sammeln seine Freunde Spenden – über 11.000 Euro kamen bereits zusammen. Von Erich Wessely 25.11.2026, 19:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Ruhe in Frieden. Du wirst niemals vergessen werden David." Mit berührenden Worten nehmen die Freunde des erst 16-jährigen Feuerwehrmannes Abschied. Der Jugendliche war am Freitag, 20. November, bei einem tragischen Verkehrsunfall in Wien-Essling ums Leben gekommen. Nun wollen seine Freunde der Familie in dieser schweren Zeit zur Seite stehen.

Bereits mehr als 11.000 Euro gesammelt

Unter dem Titel "Gemeinsam für einen würdevollen Abschied von David" wurde auf der Plattform GoFundMe eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Die Hilfsbereitschaft ist enorm: Bis Mittwochabend kamen bei 297 Spenden bereits 11.345 Euro zusammen. Das angestrebte Spendenziel liegt bei 15.000 Euro.

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"Er war noch so jung und hatte sein ganzes Leben vor sich. Für seine Familie ist von einem Moment auf den anderen eine Welt zusammengebrochen", schreiben seine Freunde. Mit dem Geld sollen unter anderem die Kosten für das Begräbnis gedeckt werden.

Motorrad kollidierte mit Linienbus

Wie berichtet, war David am Freitag gegen 23.30 Uhr mit seinem Motorrad in der Donaustadt mit einem Linienbus kollidiert. Trotz aller Bemühungen der Ersthelfer und Rettungskräfte konnte das Leben des Jugendlichen nicht mehr gerettet werden.

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"Hinterlässt große Lücke"

Auch in Groß-Enzersdorf (Bezirk Gänserndorf) sitzt der Schock tief. Bei der Freiwilligen Feuerwehr, der David erst im vergangenen Jahr beigetreten war, hängt die schwarze Flagge. "Er hinterlässt eine große Lücke", sagte Feuerwehrkommandant Engelbert Herney im "Heute"-Gespräch.

"Familie zeigen, dass sie nicht alleine ist"

Während seine Feuerwehrkameraden eine gemeinsame Verabschiedung planen, wollen seine Freunde mit der Spendenaktion ein Zeichen des Zusammenhalts setzen.

"Es geht nicht darum, den Schmerz zu lindern oder etwas wiedergutzumachen, sondern darum, der Familie zu zeigen, dass sie in dieser schweren Zeit nicht alleine ist."