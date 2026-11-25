"Ruhe in Frieden. Du wirst niemals vergessen werden David." Mit berührenden Worten nehmen die Freunde des erst 16-jährigen Feuerwehrmannes Abschied. Der Jugendliche war am Freitag, 20. November, bei einem tragischen Verkehrsunfall in Wien-Essling ums Leben gekommen. Nun wollen seine Freunde der Familie in dieser schweren Zeit zur Seite stehen.
Unter dem Titel "Gemeinsam für einen würdevollen Abschied von David" wurde auf der Plattform GoFundMe eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Die Hilfsbereitschaft ist enorm: Bis Mittwochabend kamen bei 297 Spenden bereits 11.345 Euro zusammen. Das angestrebte Spendenziel liegt bei 15.000 Euro.
"Er war noch so jung und hatte sein ganzes Leben vor sich. Für seine Familie ist von einem Moment auf den anderen eine Welt zusammengebrochen", schreiben seine Freunde. Mit dem Geld sollen unter anderem die Kosten für das Begräbnis gedeckt werden.
Wie berichtet, war David am Freitag gegen 23.30 Uhr mit seinem Motorrad in der Donaustadt mit einem Linienbus kollidiert. Trotz aller Bemühungen der Ersthelfer und Rettungskräfte konnte das Leben des Jugendlichen nicht mehr gerettet werden.
Auch in Groß-Enzersdorf (Bezirk Gänserndorf) sitzt der Schock tief. Bei der Freiwilligen Feuerwehr, der David erst im vergangenen Jahr beigetreten war, hängt die schwarze Flagge. "Er hinterlässt eine große Lücke", sagte Feuerwehrkommandant Engelbert Herney im "Heute"-Gespräch.
Während seine Feuerwehrkameraden eine gemeinsame Verabschiedung planen, wollen seine Freunde mit der Spendenaktion ein Zeichen des Zusammenhalts setzen.
"Es geht nicht darum, den Schmerz zu lindern oder etwas wiedergutzumachen, sondern darum, der Familie zu zeigen, dass sie in dieser schweren Zeit nicht alleine ist."