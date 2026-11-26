Die B37 zwischen Krems und Gneixendorf wird ausgebaut. Nach dem kürzlich erfolgten Baustart sind die Erdarbeiten in vollem Gange. Die bestehende Dammböschung wurde bereits gerodet. Derzeit wird der Damm verbreitert.
Abgeschlossen sind hingegen die Arbeiten an der Brücke über den Bründlgraben. Diese wurde verbreitert und mit einem Gehsteig ausgestattet.
Auf einer Länge von 1,4 Kilometern werden die Fahrstreifen und der Seitenstreifen der B37 verbreitert. Zudem ist eine bauliche Trennung der beiden Fahrtrichtungen vorgesehen. Die Anschlussstelle Gneixendorf Süd wird künftig ohne niveaugleiche Kreuzung auskommen.
Auch Fußgänger sollen vom Ausbau profitieren. Neue Gehwege und sichere Querungsmöglichkeiten sind Teil des Projekts. Zwei jeweils drei Meter hohe Lärmschutzwände sollen die Anrainer entlasten.
Landesrätin Susanne Rosenkranz (FPÖ) machte sich nun in Vertretung von Verkehrslandesrat Udo Landbauer (FPÖ) ein Bild vom Baufortschritt.
"Der Ausbau ist eine vernünftige Investition in eine sichere und moderne Verkehrsinfrastruktur. Das ist gut für Niederösterreich", so Landbauer.