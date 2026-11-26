i Vorarbeiten für den Ausbau in Krems und Gneixendorf laufen auf Hochtouren NLK Khittl Baustellen-Update in Krems Ausbau der B37 nimmt weiter Fahrt auf Breitere Fahrstreifen, sichere Fußgängerwege und neue Lärmschutzwände: Die Arbeiten der B37 zwischen Krems und Gneixendorf schreiten voran. Von Elena Lick 26.11.2026, 05:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die B37 zwischen Krems und Gneixendorf wird ausgebaut. Nach dem kürzlich erfolgten Baustart sind die Erdarbeiten in vollem Gange. Die bestehende Dammböschung wurde bereits gerodet. Derzeit wird der Damm verbreitert.

Abgeschlossen sind hingegen die Arbeiten an der Brücke über den Bründlgraben. Diese wurde verbreitert und mit einem Gehsteig ausgestattet.

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Vorarbeiten für B37-Ausbau in Krems und Gneixendorf laufen auf Hochtouren i ?

Mehr Sicherheit auf 1,4 Kilometern

Auf einer Länge von 1,4 Kilometern werden die Fahrstreifen und der Seitenstreifen der B37 verbreitert. Zudem ist eine bauliche Trennung der beiden Fahrtrichtungen vorgesehen. Die Anschlussstelle Gneixendorf Süd wird künftig ohne niveaugleiche Kreuzung auskommen.

Auch Fußgänger sollen vom Ausbau profitieren. Neue Gehwege und sichere Querungsmöglichkeiten sind Teil des Projekts. Zwei jeweils drei Meter hohe Lärmschutzwände sollen die Anrainer entlasten.

Lokalaugenschein auf der Baustelle

Landesrätin Susanne Rosenkranz (FPÖ) machte sich nun in Vertretung von Verkehrslandesrat Udo Landbauer (FPÖ) ein Bild vom Baufortschritt.

"Der Ausbau ist eine vernünftige Investition in eine sichere und moderne Verkehrsinfrastruktur. Das ist gut für Niederösterreich", so Landbauer.