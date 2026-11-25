i Bei LG bleibt es nicht bei der Theorie: In Wiener Neudorf trainieren Installateure an betriebsbereiten Heizungs- und Klimaanlagen. LG Electronics / Abdul Demir LG Electronics baut aus Neue Academy für Heiz- und Klimatechnik in NÖ eröffnet Was tun, wenn die Wärmepumpe streikt? In Wiener Neudorf üben Installateure die Fehlersuche direkt am Gerät – im neuen Praxiszentrum von LG. Von Jochen Dobnik 25.11.2026, 21:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wie findet man den Fehler an einer Wärmepumpe? Und wie stellt man eine Klimaanlage richtig ein?

Solche Fragen sollen im neuen Schulungszentrum von LG Electronics nicht nur am Papier beantwortet werden. Das Unternehmen hat seine "HVAC Academy" soeben in Wiener Neudorf (NÖ) eröffnet. HVAC steht für Heating, Ventilation and Air Conditioning, also Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik.

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Das Angebot richtet sich an Installateurinnen und Installateure sowie an Fachpartner. Pro Kurs sind bis zu zwölf Personen vorgesehen. Sie trainieren an bereits eingebauten und funktionsfähigen Geräten, darunter Luft-Wasser-Wärmepumpen und Klimaanlagen.

Auf dem Programm stehen Montage, Wartung, Fehlersuche und der Umgang mit der Steuerung.

Mehr Platz für die Praxis

Im Gebäude stehen rund 153 Quadratmeter für Schulung und Praxis zur Verfügung. Dazu kommt eine 105 Quadratmeter große Terrasse, von der rund 60 Quadratmeter für Geräteinstallationen genutzt werden können.

Das Zentrum dient zugleich als Ausstellungsraum für Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik.

LG baut Heiz- und Klimatechnik-Kompetenz in Österreich aus: Ji Woo Lee (LG Austria MD), Michael Heeger (LG Austria ES Sales Lead), Jaeni Moon (LG Austria ES Product Manager), Richard de Waal (LG EU ES Regional Sales Leader), Donghan Kim (LG EU ES R&D Leader) (v.l.n.r.) LG Electronics / Abdul Demir

Die erste österreichische Schulungsstätte dieser Art hatte LG 2011 am Wiener Standort in der Guglgasse eröffnet. Seither sind mehr Anlagentypen dazugekommen. Auch neue Kältemittel und komplexere Steuerungen haben die Arbeit verändert.

"Die Technologien verändern sich rasant, und damit auch die Anforderungen an Planung, Installation und Service", sagt Jaeni Moon, Produktmanagerin bei LG für Österreich und die Schweiz.

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Das Zentrum in Wiener Neudorf gehört zu einem weltweiten Schulungsnetz, das laut LG von 56 Standorten im Jahr 2022 auf rund 70 in mehr als 40 Ländern gewachsen ist.