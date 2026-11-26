i VPNÖ-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner im "Heute"-Interview Sabine Hertel Manager über Notarzt-Reform ÖVP-Zauner: "Wir tun alles, um die Sorgen zu nehmen" VPNÖ-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner rechnet im "Heute"-Interview mit SPÖ-Chef Hergovich ab und versucht, der Bevölkerung die Ängste zu nehmen. Von Erich Wessely 26.11.2026, 05:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Einen Tag nach dem Polit-Krimi in der NÖ Landesregierung war VPNÖ-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner im "Heute"-Studio zu Gast. Der ÖVP-Manager verteidigte die umstrittene Notarzt-Reform, das Vorgehen von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und übte heftige Kritik an der SPÖ-Spitze. Matthias Zauner über ...

Kritik an Sven Hergovich

Der SPÖ-Chef habe im Vorjahr sämtliche wesentlichen Beschlüsse zum Gesundheitsplan mitgetragen, auch jenen zur Umstrukturierung der Notarztversorgung im Dezember 2025. Nun versuche Sven Hergovich, politisches Kleingeld zu wechseln. Zauner mit einer heftigen Spitze gegen den SPÖ-Landeschef: "Wäre Populismus eine Krankheit, Sven Hergovich wäre aktuell auf der Intensivstation."

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Machtwort der Landeschefin

Erstmals in der Geschichte sei laut Zauner Paragraf 16 der Geschäftsordnung der NÖ Landesregierung zur Anwendung gekommen. Trotz unzähliger Gespräche habe Hergovich eine Mauer aufgebaut.

„Wäre Populismus eine Krankheit, Sven Hergovich wäre aktuell auf der Intensivstation“ Matthias Zauner VPNÖ-Landesgeschäftsführer

Rotes Kreuz und Arbeiter-Samariterbund hätten dringend Planungssicherheit und die finanziellen Mittel zur Umsetzung der Reform benötigt. Mikl-Leitner habe daher durchgreifen müssen: "Das Wort des Landes Niederösterreich muss gelten."

Rolle von Eva Prischl

Die SPÖ-Gesundheitslandesrätin habe ihren eigenen Plan laut Zauner nur deshalb nicht zur Beschlussfassung vorgelegt, weil ihr vom Parteivorsitzenden mit dem Parteiausschluss gedroht worden sei. Prischl habe unmittelbar nach der Regierungssitzung ihre Kompetenz wiederbekommen. "Ich bin davon überzeugt, sie wird jetzt ihren Plan umsetzen."

VPNÖ-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner i ?

Sorgen der Bevölkerung

Angesprochen auf die Verunsicherung in jenen Regionen, in denen die Notarztstützpunkte geschlossen werden, betonte Zauner: "Ich habe Verständnis für alle Ängste und Sorgen der Bevölkerung. Aber man werde alles tun, "um die Sorgen und Ängste zu nehmen".

Entscheidend sei, dass die erste professionelle Hilfe möglichst rasch beim Patienten eintreffe. Das Netz der hoch qualifizierten Notfallsanitäter werde künftig engmaschiger. "Wir garantieren, dass dann, wenn wir den Notarzt brauchen, der Notarzt kommt."

Kritik am Fischer-Gutachten

Scharfe Worte findet Zauner für das vom SPÖ-Landtagsklub in Auftrag gegebene Gutachten des deutschen Notfallmediziners Matthias Fischer: "Dieses Gutachten hat für Niederösterreich null Relevanz."

VPNÖ-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner Sabine Hertel

Laut Zauner seien dem Gutachter keine Daten aus Niederösterreich zur Verfügung gestellt worden. Der ergänzenden Stellungnahme der Österreichischen Gesellschaft für Notfall- und Katastrophenmedizin vertraue er hingegen "zu 100 Prozent".

Reformstart am 1. April 2027

Auch hinsichtlich der rechtzeitigen Verfügbarkeit ausreichend qualifizierter Notfallsanitäter zeigt sich Zauner zuversichtlich. Rotes Kreuz und Arbeiter-Samariterbund würden diese bereits seit 2021 ausbilden.

Wenn ihm die Präsidenten der beiden Rettungsorganisationen versichern würden, dass sie die Umsetzung bis zum 1. April schaffen, dann glaube er ihnen.

Notarzt-Mangel

Auch im Bereich der Notärzte steuere man auf einen Personalmangel zu, argumentierte Zauner. "Ich kann keine Notarztstützpunkte betreiben, wo jeden zweiten Tag nur ein Auto ausfährt." Dort würden Personalkapazitäten gebunden, die andernorts in den Spitälern fehlen würden. Die Umstrukturierung sei aus seiner Sicht notwendig, um die Notfallversorgung langfristig abzusichern.

Zusammenarbeit mit der SPÖ

Diese funktioniere auf Gemeindeebene, bei den Interessenvertretungen und auch mit Landesrätin Eva Prischl gut. "Der einzige, der hier ausschert, ist Sven Hergovich." Der SPÖ-Landeschef solle sich in den Spiegel schauen und überlegen, ob sein Kurs der richtige sei.

Weiterer Widerstand gegen die Reform

Hergovich hatte nach der Entscheidung am Dienstag angekündigt, weiterhin gegen die Schließung der elf Notarztstützpunkte anzukämpfen. Ob Zauner befürchte, dass die SPÖ unter Hergovich das Thema bis zur nächsten Landtagswahl am Köcheln halten könnte?

"Ich bin davon überzeugt, dass der Plan, den die 50 Fachleute vorgelegt haben, den das Rote Kreuz und der Arbeiter-Samariterbund jetzt umsetzen, funktioniert", so der ÖVP-Manager. Ziel sei es, die Notfallversorgung in Niederösterreich nachhaltig abzusichern.