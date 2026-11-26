i Schnee-Frust statt sonnigen Urlaubsfreuden für "Heute"-Reporter Wolfgang Ruiner. zVg/LR "Flug nach Stunden storniert" Schnee-Chaos durchkreuzt Urlaubspläne von Wiener "Heute"-Reporter "Blunzi" wurde Opfer vom Winterwetter: Um 8 Uhr war er am Airport. Aber nach 3 Stunden Warten wurde sein Flug in den Süden abgesagt. Von Christian Tomsits 26.11.2026, 14:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Hängengebliebene Autos, kilometerlange Staus und Feuerwehren im Dauereinsatz: Der Wintereinbruch sorgte am Donnerstag im Osten Österreichs für chaotische Zustände.

Auf der Wiener Außenringautobahn (A21) ging zeitweise gar nichts mehr – und auch am Flughafen Wien-Schwechat kämpften die Einsatzkräfte gegen die Schneemassen an.

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Mittendrin statt nur dabei: "Heute"-Reporter Wolfgang "Blunzi" Ruiner. Der bekannte Journalist und bekennender Südspanien-Fan hatte um 8 Uhr früh am Weg zum Flughafen bereits dem bevorstehenden Ortswechsel entgegengefiebert.

Wer kann’s ihm verübeln: Die Vorstellung von 20 Grad und Sonnenschein im milden Málaga an der Costa de Sol statt dem schneebedeckten Wien – ablehnen würden da wohl die wenigsten.

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Flug nach 3 Stunden gecancelt

Doch am Flughafen wich die Vorfreude flott frostigem Frust: Nach dem Boarding stand die AUA-Maschine nach Malaga erst einmal über eine Stunde auf der Piste. "Warum kann man das nicht vorher machen", wunderte sich der prominente Passagier über die angekündigte Enteisung – seis drum.

Nach drei Stunden kam dann aber die Hiobsbotschaft durch die Durchsage: "Sie haben unseren AUA-Flug gecancelt. Mit der Enteisung hat’s nicht geklappt", berichtete der "Heute"-Reporter.

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Scheinbar waren die Schneeräumer nicht schnell genug. Mehrere Maschinen – darunter die nach Malaga – kamen gar nicht mehr mit dem Enteisen dran. Mit dem Abflug ab in den Süden wurde es vorerst nichts, am Umbuchungsschalter bildete sich eine riesige Schlange. Auch für "Blunzi" muss ein neuer Flug her. Um 17:35 Uhr geht’s jetzt nach Stuttgart und um 6 Uhr dann hoffentlich gen Spanien.

Übrigens: Dass der Kapitän von "unerwartetem Schneefall" gesprochen haben soll, sorgte nicht nur beim Reporter für Stirnrunzeln. Denn für treue "Heute"-Leser kam der Schneestum alles andere als überraschend – war er doch seit Tagen genau so angesagt.