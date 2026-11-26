i Zwei Männer sollen in Wien-Favoriten Elektrogeräte im vierstelligen Wert gestohlen haben. Beim erneuten Besuch des Geschäfts flogen sie auf. martinwimmer Tausende Euro Beute Trick mit präparierten Taschen – Duo fliegt in Wien auf Zwei Männer sollen in Wien-Favoriten Elektrogeräte im vierstelligen Wert gestohlen haben. Beim erneuten Besuch des Geschäfts flogen sie auf. Von Newsdesk Heute 26.11.2026, 14:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Beim erneuten Besuch eines Elektrofachgeschäfts in Favoriten klickten für zwei Männer am Mittwoch die Handschellen. Die beiden Tschechen im Alter von 26 und 36 Jahren sollen zuvor innerhalb weniger Stunden gleich zweimal in dem Geschäft zugeschlagen haben.

Laut Polizei stehen die Männer im Verdacht, Elektrogeräte im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen zu haben. Bei den mutmaßlichen Diebstählen sollen sie eigens präparierte Tragetaschen verwendet haben.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Als das Duo gegen 12.30 Uhr erneut das Geschäft im Bereich des Columbusplatzes betrat, erkannte ein Ladendetektiv die beiden Verdächtigen wieder. Die alarmierten Polizisten nahmen die Männer vorläufig fest. Sowohl die manipulierten Taschen als auch Diebesgut wurden sichergestellt.

Ein Verdächtiger in Haft

Während der 26-Jährige ein Geständnis ablegte, bestritt sein 36-jähriger Begleiter die Diebstähle. Der jüngere Verdächtige wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt eingeliefert. Der 36-Jährige wurde hingegen auf freiem Fuß angezeigt.

Die Polizei prüft nun auch, ob die beiden Männer für weitere Diebstähle verantwortlich sein könnten. Die Ermittlungen laufen.