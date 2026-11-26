i Pfefferspray-Attacke in einer Wiener U-Bahn! Sechs Personen wurden am Mittwochabend verletzt, drei kamen ins Spital. Die Täter sind flüchtig. APA-Images / Tobias Steinmaurer Polizei fahndet mit Drohne Pfefferspray-Attacke in Wiener U-Bahn – sechs Verletzte Pfefferspray-Attacke in einer Wiener U-Bahn! Sechs Personen wurden am Mittwochabend verletzt, drei kamen ins Spital. Die Täter sind flüchtig. Von Newsdesk Heute 26.11.2026, 14:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Streit in einer Wiener U-Bahn hat am Mittwochabend einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Sechs Fahrgäste wurden durch Pfefferspray verletzt, die beiden mutmaßlichen Täter konnten flüchten.

Gegen 20.20 Uhr gerieten zwei bislang unbekannte Männer in einem U-Bahn-Waggon bei der Station Jägerstraße in der Brigittenau mit anderen Fahrgästen aneinander. Im Zuge der Auseinandersetzung griff einer der Männer zu einem Pfefferspray und besprühte damit insgesamt sechs Personen.

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Anschließend ergriffen die beiden Männer die Flucht und verließen die U-Bahn-Station.

Polizei setzte Drohne ein

Die Wiener Berufsrettung übernahm die notfallmedizinische Versorgung der Verletzten. Drei Personen mussten zur weiteren Abklärung in Krankenhäuser gebracht werden.

Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung nach den beiden Verdächtigen ein. Dabei kam auch eine Polizeidrohne zum Einsatz. Die Suche blieb allerdings erfolglos. Die Ermittlungen laufen.