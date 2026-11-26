i Die Passagiere sind seit über sechs Stunden im Flieger. Leserreporter "WC-Anlagen gehen über" "Horror!" Frau seit sieben Stunden im Flieger gefangen Eine "Heute"-Leserin (23) wollte am Donnerstag nach London fliegen. Stattdessen sitzt sie seit über sieben Stunden in einer Ryanair-Maschine fest. Von Maxim Zdziarski 26.11.2026, 16:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Vorfreude auf ein Wiedersehen mit ihrem Freund in London war groß. Kurz nach 9 Uhr betrat die 23-jährige "Heute"-Leserin am Donnerstag die Ryanair-Maschine am Flughafen Wien. Um 9.40 Uhr hätte der Flieger eigentlich abheben sollen. Doch der massive Schneefall machte den Reiseplänen einen Strich durch die Rechnung.

Zu diesem Zeitpunkt ahnte die junge Niederösterreicherin noch nicht, dass dies erst der Beginn einer stundenlangen Odyssee sein würde.

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Abflug immer wieder verschoben

Aufgrund der winterlichen Wetterverhältnisse wurde der Abflug immer wieder nach hinten verschoben. Rund zwei Stunden später wurde den Passagieren mitgeteilt, dass die Maschine gegen 13.30 Uhr starten könnte.

Als Grund für die Verzögerung wurden Probleme bei der Flugzeugenteisung genannt. "Es gab ein technisches Problem beim Enteisungsvorgang und man versucht, dieses zu beheben", hieß es laut der Niederösterreicherin an Bord. Doch das Warten hatte noch lange kein Ende.

"Nicht einmal gratis Wasser"

Während die Stunden verstrichen, wurde die Stimmung an Bord zunehmend schlechter. Besonders sauer stößt der 23-Jährigen die mangelnde Versorgung der Passagiere auf.

"Es gibt hier weder was zu essen noch zu trinken. Nicht einmal gratis Wasser wird verteilt", schildert die junge Frau im "Heute"-Talk. Wer etwas trinken möchte, müsse dafür bezahlen. Am Flughafen in London sollen die betroffenen Passagiere dann Gutscheine erhalten. Für die Niederösterreicherin ist das angesichts der Situation an Bord allerdings nur ein schwacher Trost.

"Die WC-Anlagen gehen über"

Mittlerweile sitzt die 23-Jährige seit rund sechs Stunden in der Maschine – ohne auch nur einen Meter geflogen zu sein. Die Vorfreude auf ihren London-Trip ist längst verflogen. "Die WC-Anlagen gehen über, Essen und Trinken gibt es nicht. Es ist ein absoluter Horror", schildert die verzweifelte Reisende die Zustände an Bord.

Nun hofft die junge Frau, dass die Maschine endlich enteist wird und Richtung London abheben kann. Doch selbst dabei soll es weitere Probleme geben: Unter den Passagieren kursiert das Gerücht, dass einem Enteisungsfahrzeug der Treibstoff ausgegangen sein soll. Eine Bestätigung dafür gibt es bislang nicht.

Wann die 23-Jährige ihren Freund in London endlich in die Arme schließen kann, ist vorerst unklar. Der nächstmögliche Starttermin wurde auf 16.10 Uhr verschoben. Letztendlich konnte die Maschine jedoch um 16.40 Uhr abheben und befindet sich aktuell auf dem Weg nach London.

Entwarnung erst am Abend

Seitens des Flughafens Wien verweist man auf die anhaltend starken Schneefälle. Der Winterdienst ist weiterhin im Dauereinsatz, um die Betriebsflächen von den Schneemassen zu befreien. Zudem müssen sämtliche Maschinen vor dem Abflug enteist werden.

Dadurch kommt es sowohl bei Starts als auch vereinzelt bei Landungen zu Verzögerungen. Mit einer Entspannung der Lage rechnet der Flughafen erst in den Abendstunden.