i In der Ryanair-Maschine sollen sich unglaubliche Szenen abgespielt haben. Leserreporter Eis-Chaos bei Ryanair Acht Stunden im Flieger! "Stewardess weinend im Eck" Weinende Flugbegleiterin, überlaufende WCs und verzweifelte Passagiere: Ein Ryanair-Flug von Wien nach London wurde am Donnerstag zur Geduldsprobe. Von Maxim Zdziarski 26.11.2026, 20:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dramatische Szenen spielten sich am Donnerstag an Bord einer Ryanair-Maschine am Flughafen Wien ab. Mehr als acht Stunden mussten die Passagiere im Flugzeug ausharren, ehe die Maschine endlich in Richtung London abheben konnte. Nun melden sich weitere Betroffene bei "Heute" und schildern erschütternde Zustände an Bord.

"Eine Flugbegleiterin saß weinend in einer Ecke", berichtet ein Passagier. Zuvor hätten mehrere Fluggäste die Maschine verlassen wollen. Der Kapitän habe daraufhin per Durchsage mitgeteilt, dass niemand aussteigen dürfe.

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"So etwas habe ich noch nie erlebt"

Die Stimmung an Bord drohte laut dem Passagier zunehmend zu eskalieren. Zwei junge Fluggäste seien bereits kurz davor gewesen, die Nerven zu verlieren. Die Zustände in der Maschine seien unerträglich gewesen. "Keinerlei ernstzunehmende Information bzw. Versorgung der Fluggäste. So etwas habe ich noch nie erlebt", schildert der Betroffene gegenüber "Heute".

Auch eine 23-jährige Niederösterreicherin meldete sich bereits am Nachmittag verzweifelt bei der Redaktion. Die junge Frau wollte eigentlich nur ihren Freund in London besuchen. Stattdessen wurde die Reise zur stundenlangen Odyssee – am Boden.

Seit 9 Uhr im Flugzeug

Kurz nach 9 Uhr betrat die Niederösterreicherin die Ryanair-Maschine. Um 9.40 Uhr hätte der Flieger eigentlich abheben sollen. Doch der massive Schneefall machte den Reiseplänen einen Strich durch die Rechnung.

Immer wieder wurde der Abflug verschoben. Zunächst stellte man den Passagieren einen Start gegen 13.30 Uhr in Aussicht. Als Grund für die Verzögerung wurden technische Probleme bei der Flugzeugenteisung genannt, an deren Behebung gearbeitet werde. Doch auch dieser Abflugtermin verstrich.

Nicht einmal gratis Wasser

Während die Stunden vergingen, wurde die Situation an Bord laut der 23-Jährigen immer schlimmer. Besonders sauer stieß ihr die mangelnde Versorgung der Passagiere auf.

"Es gibt hier weder was zu essen noch zu trinken. Nicht einmal gratis Wasser wird verteilt", schilderte die Niederösterreicherin im "Heute"-Talk. Wer etwas trinken wollte, musste laut der jungen Frau dafür bezahlen. Am Flughafen in London sollten die Betroffenen dann Gutscheine erhalten.

Auch die hygienischen Zustände in der Maschine seien zunehmend problematisch geworden. "Die WC-Anlagen gehen über, Essen und Trinken gibt es nicht. Es ist ein absoluter Horror", berichtete die 23-Jährige.

Nach mehr als acht Stunden endlich abgehoben

Unter den Passagieren kursierte zwischenzeitlich das Gerücht, dass einem Enteisungsfahrzeug der Treibstoff ausgegangen sein soll. Eine Bestätigung dafür gibt es bislang nicht.

Nachdem auch der nächste in Aussicht gestellte Abflugtermin um 16.10 Uhr nicht eingehalten werden konnte, hatte das stundenlange Warten schließlich ein Ende: Laut Flightradar hob die Ryanair-Maschine um 17.34 Uhr endlich ab und befindet sich mittlerweile auf dem Weg nach London.

Die Passagiere hatten zu diesem Zeitpunkt bereits mehr als acht Stunden im Flugzeug verbracht – noch bevor die eigentliche Flugreise überhaupt begonnen hatte.

Wartezeiten waren "nicht absehbar"

Auf "Heute"-Anfrage verweist Ryanair auf ein technisches Problem mit dem von der Flugsicherung (ATC) gesteuerten Enteisungssystem am Flughafen Wien. Die Fluggesellschaften seien deshalb gezwungen gewesen, auf einen freien Termin zur Enteisung der Maschinen zu warten. Das enorme Ausmaß der Wartezeit sei für Ryanair nicht absehbar gewesen. Man werde den Vorfall nun mit Nachdruck bei der Wiener Flugsicherung verfolgen.

Das sagt der Flughafen Wien

Seitens des Flughafens Wien verweist man auf die anhaltend starken Schneefälle. Der Winterdienst sei im Dauereinsatz, um die Betriebsflächen von den Schneemassen zu befreien. Zudem müssten sämtliche Maschinen vor dem Abflug enteist werden.

Dadurch komme es sowohl bei Starts als auch vereinzelt bei Landungen zu Verzögerungen. Mit einer Entspannung der Situation rechnet der Flughafen in den Abendstunden.