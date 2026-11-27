i Ein Schneeräumtraktor geriet am Donnerstag in Liesing ins Rutschen und klemmte eine Mutter und ihr Kind (7) ein. Das Kind wurde schwer verletzt. APA-Images In Haltestelle gerutscht Drama in Wien! Kind (7) von Räumtraktor schwer verletzt Ein Schneeräumtraktor geriet am Donnerstag in Liesing ins Rutschen und klemmte eine Mutter und ihr Kind (7) ein. Das Kind wurde schwer verletzt. Von Newsdesk Heute 27.11.2026, 10:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dramatischer Unfall während der Schneeräumung in Liesing! Ein siebenjähriges Kind und seine Mutter wurden am Donnerstag in einer Öffi-Haltestelle von einem Schneeräumtraktor eingeklemmt. Das Kind erlitt dabei schwere Verletzungen.

Der Unfall ereignete sich gegen 8.05 Uhr in der Endresstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war ein 40-Jähriger mit dem Räumfahrzeug auf dem Gehsteig in Richtung Kirchenplatz unterwegs, um diesen von den Schneemassen zu befreien.

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Traktor geriet ins Rutschen

Zur selben Zeit hielten sich die Mutter und ihr Kind vor dem Wartehäuschen der Haltestelle Atzgersdorf auf. Als der 40-Jährige den Haltestellenbereich verlassen wollte, rutschte das Fahrzeug nach vorne.

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Der Traktor stieß gegen die beiden Personen. Mutter und Kind wurden zwischen dem Räumschild und der Außenwand des Wartehäuschens eingeklemmt.

Einsatzkräfte der Berufsrettung Wien versorgten das schwer verletzte Kind vor Ort und brachten es anschließend in ein Krankenhaus. Die Mutter kam mit leichten, oberflächlichen Schnittverletzungen davon.