Wilde Tumulte in einem Stiegenhaus in Wien-Floridsdorf: Dort soll ein 22-Jähriger am Mittwoch versucht haben, mit einem Hammer in die Wohnung seiner Nachbarin einzudringen. Dafür habe er mit dem Werkzeug auf die Wohnungstür eingeschlagen.
In weiterer Folge wurden gegen 7.25 Uhr Beamte des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf zu der Adresse alarmiert. Beim Eintreffen der Polizei machte der Tatverdächtige mit ungeklärter Staatsangehörigkeit wirre Angaben. Zudem sprach er Drohungen gegen die Nachbarin aus.
Dann eskalierte die Lage komplett. Der 22-Jährige versuchte eine Polizistin den Stiegenaufgang hinunterzustoßen. In weiterer Folge wurde der Mann vorläufig festgenommen. Bei ihm wurden der Hammer und ein Messer sichergestellt.
Gegen den 22-Jährigen wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt gebracht. Die weiteren Ermittlungen laufen.