i Die Polizei konnte den Tatverdächtigen festnehmen. iStock Festnahme in Wien Nachbarin in Angst – Mann schlägt mit Hammer gegen Tür Mit einem Hammer schlug ein 22-Jähriger in Wien-Floridsdorf gegen die Wohnungstür seiner Nachbarin. Als die Polizei einschritt, eskalierte die Lage. Von Newsdesk Heute 26.11.2026, 19:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wilde Tumulte in einem Stiegenhaus in Wien-Floridsdorf: Dort soll ein 22-Jähriger am Mittwoch versucht haben, mit einem Hammer in die Wohnung seiner Nachbarin einzudringen. Dafür habe er mit dem Werkzeug auf die Wohnungstür eingeschlagen.

In weiterer Folge wurden gegen 7.25 Uhr Beamte des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf zu der Adresse alarmiert. Beim Eintreffen der Polizei machte der Tatverdächtige mit ungeklärter Staatsangehörigkeit wirre Angaben. Zudem sprach er Drohungen gegen die Nachbarin aus.

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Attacke auf Polizistin

Dann eskalierte die Lage komplett. Der 22-Jährige versuchte eine Polizistin den Stiegenaufgang hinunterzustoßen. In weiterer Folge wurde der Mann vorläufig festgenommen. Bei ihm wurden der Hammer und ein Messer sichergestellt.

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Gegen den 22-Jährigen wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt gebracht. Die weiteren Ermittlungen laufen.