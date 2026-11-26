i Die korpulente Kriminelle soll von kirchliche Würdenträger Geld erbeutet haben. iStock 75.338 Euro erbeutet Himmelherrgott! Wienerin zockt gutgläubige Priester ab Christliche Barmherzigkeit soll eine 33-Jährige unbarmherzig ausgenutzt haben. Nach der Betrugs-Anklage folgt bald der Gang vors irdische Gericht. Von Christian Tomsits 26.11.2026, 17:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Niederträchtig nutzte eine mutmaßliche Serienbetrügerin aus Wien die Nächstenliebe gutgläubiger Geistlicher aus. Die gemeine Gaunerin soll es regelrecht auf Priester abgesehen haben. Demnach spazierte die dreiste Dame in Kirchen, sprach dort direkt die Hausherren an.

Jedes Mal predigte die Frau mit serbischen Wurzeln vor Priestern eine vorher einstudierte Leidensgeschichte herunter. Einmal fehlte Geld fürs Begräbnis ihres Vaters, ein andermal die Anzahlung für eine Wohnung – sogar angeblich kranke Kinder brachte sie ins (falsche) Spiel und erntete nicht selten echtes Mitgefühl in Form von Geld.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Ein besonders großzügiger Geistlicher aus dem nördliche Niederösterreich überwies der Frau in mehreren Tranchen insgesamt 27.800 Euro. Ein Gottesmann aus Wien übergab gnädig 19.200 Euro in bar. Insgesamt sackte die 33-Jährige laut Anklage der Wiener Staatsanwaltschaft 75.338 Euro ein – versuchte es fünf weitere Mal erfolglos.

Doch die Liste der mutmaßlichen Sünden ist noch länger: Seit 2022 soll die Verdächtige mit fremden Personendaten Hunderte (!) Smartphones bestellt haben, ohne zu bezahlen. Der Schaden beim Mobilfunkanbieter beläuft sich auf rund 65.200 Euro. Selbst vor dreistem Ladendiebstahl schreckte mittlerweile Inhaftierte nicht zurück.

Die Bilder des Tages i ?

Rechtsanwalt Christian Werner vertritt die mutmaßliche Serientäterin vor Gericht Denise Auer

Der Gesamtschaden soll rund 140.000 Euro betragen. Auf Top-Anwalt Christian Werner wartet beim baldigen Prozess wohl Schwerstarbeit. Vieles deutet auf eine Lebensbeichte hin – es droht eine empfindliche Strafe – von Gottes Groll ganz zu schweigen. Die Unschuldsvermutung gilt.