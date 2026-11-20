i Der 21-Jährige wurde festgenommen. iStock Mehrere Verletzte Tür demoliert, dann schlägt Mann (21) auf Beamten ein Nach einer Sachbeschädigung in Bregenz eskalierte eine Polizeikontrolle völlig. Ein 21-Jähriger ging auf die Beamten los. Von Newsdesk Heute 20.11.2026, 19:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein 21-Jähriger hat am späten Mittwochabend in Bregenz für einen Polizeieinsatz gesorgt. Nach der Beschädigung der Eingangstüre ergriff der Mann die Flucht. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten Polizisten den Verdächtigen allerdings kurze Zeit später aufspüren und identifizieren.

Bei der anschließenden Personenkontrolle zeigte sich der 21-Jährige von Beginn an unkooperativ. Die Situation eskalierte schließlich: Der Mann ging handgreiflich gegen die einschreitenden Beamten vor.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Mann festgenommen

Bei der Auseinandersetzung wurden insgesamt drei Polizeibeamte leicht verletzt. Auch der Verdächtige selbst erlitt leichte Verletzungen.

Die Bilder des Tages i ?

Der 21-Jährige wurde wegen des Verdachts des Widerstands gegen die Staatsgewalt festgenommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Feldkirch brachten ihn die Beamten in die Justizanstalt Feldkirch.