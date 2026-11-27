i Der OGH wies die Revision des Frühpensionisten zurück. Sabine Hertel, iStock OGH-Urteil 3.760 € Pension – Papa muss weiter Privatschule zahlen Ein Wiener wollte nach der Frühpensionierung nicht mehr für die Privatschule seiner Kinder aufkommen. Der Fall landete vor dem Obersten Gerichtshof. Von Wien Heute 27.11.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei der Scheidung im Juli 2016 war noch alles klar: Der Wiener verpflichtete sich, für seine beiden Kinder monatlich insgesamt 1.050 Euro an Unterhalt zu zahlen. Zusätzlich erklärte er sich bereit, die Kosten für die private Waldorfschule, die seine Kinder besuchen, bis zur Matura zu übernehmen.

Doch dann änderten sich die Lebensumstände des Mannes – und es kam zum Rechtsstreit. Der Vater war als Unternehmensberater tätig, konnte seinen Beruf aber aufgrund psychischer Probleme seit Februar 2025 nicht mehr ausüben, wie die "Presse" als Erstes berichtete. Mit 1. Juli 2025 ging er vorzeitig in Alterspension. Zuletzt bezog er eine monatliche Nettopension von 3.760 Euro.

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1.103 Euro Schulgeld im Monat

Seit Juli 2025 zahlt der Vater für seine beiden Kinder insgesamt rund 1.430 Euro Unterhalt im Monat. Dazu kamen die Kosten für die Privatschule. Im Schuljahr 2025/26 betrug das monatliche Schulgeld für den 17-jährigen Sohn 604 Euro, für die 15-jährige Tochter 499 Euro. Hinzu kommen noch die Kosten für das Essen und für Schulausflüge.

Der Pensionist wollte daher von seiner Verpflichtung, das Schulgeld zu übernehmen, rückwirkend ab April 2025 entbunden werden. Seine Argumentation: Seine wirtschaftlichen Verhältnisse hätten sich geändert, er könne sich die Privatschule nicht mehr leisten.

Vater wollte Kinder in öffentliche Schule schicken

Das alternative Unterrichtskonzept der Waldorfschule sei vor allem der Mutter wichtig gewesen, argumentierte der Mann vor Gericht. Seinen Kindern sei ein Schulwechsel durchaus zuzumuten. In der Nähe ihres Wohnortes gebe es eine öffentliche Schule, an der sie ebenfalls die Matura machen könnten.

Die beiden Jugendlichen wehrten sich dagegen. Die Schule sei von beiden Elternteilen gemeinsam ausgewählt worden. Es sei zudem immer klar gewesen, dass sich ihre Mutter die Kosten für die Privatschule nicht leisten könne.

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Gericht brummt Vater 8.508 Euro pro Jahr auf

Das Bezirksgericht Josefstadt verpflichtete den Vater schließlich dazu, ab September 2025 für jedes Kind monatlich 354,50 Euro an Schulkosten zu übernehmen – zunächst zehnmal im Jahr. Für April bis Juni 2025 wurde er hingegen von der Zahlungspflicht für das Schulgeld entbunden, da er in diesem Zeitraum kein Einkommen bezogen hatte.

Das Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien ging noch einen Schritt weiter: Der Vater muss die insgesamt 709 Euro zwölfmal im Jahr zahlen. Das macht 8.508 Euro jährlich – zusätzlich zum regulären Unterhalt. Der Pensionist zog daraufhin vor den Obersten Gerichtshof (OGH).

Schulwechsel widerspricht Kindeswohl

Doch auch beim Höchstgericht hatte der Vater keinen Erfolg. Die Richter betonten, dass er nicht nur mit der Schulwahl einverstanden gewesen sei, sondern sich auch im Zuge der Scheidung ausdrücklich zur Übernahme der Kosten verpflichtet habe, so die "Presse". "Er akzeptierte die Schulkosten als von den Kindern benötigter und von ihm gewollter Aufwand", heißt es im Beschluss des OGH.

Auch die Tatsache, dass die beiden Jugendlichen bereits seit Jahren die Waldorfschule besuchen, spielte bei der Entscheidung eine wesentliche Rolle. Ein Schulwechsel würde dem Kindeswohl widersprechen.

Vater muss weiter zahlen

Grundsätzlich können die Kosten für eine Privatschule laut OGH einen sogenannten Sonderbedarf darstellen, der zusätzlich zum regulären Unterhalt zu bezahlen ist. Ob die Voraussetzungen dafür vorliegen und die Kosten dem Unterhaltspflichtigen finanziell zumutbar sind, muss jedoch im Einzelfall entschieden werden.

Im konkreten Fall habe der Vater vor dem Höchstgericht nicht näher dargelegt, warum ihm die Übernahme eines Teils des Schulgeldes finanziell nicht möglich sei. Der OGH wies den Revisionsrekurs des Pensionisten mit Beschluss vom 27. August 2026 zurück. Der Vater muss somit weiterhin monatlich 709 Euro für die Privatschule seiner Kinder bezahlen.