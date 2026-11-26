i Gefälschte Behördenbriefe sind im Umlauf. istock (Symbolbild) Warnung vor Betrugsmasche Falscher Behördenbrief! Stadt Wien schlägt Alarm Die Stadt Wien warnt vor einem gefälschten Schreiben, in dem die Vorlage persönlicher Dokumente und eines Zahlungsnachweises verlangt wird. Von Devlet Orhan 26.11.2026, 20:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auf den ersten Blick sieht der Brief wie ein offizielles Schreiben einer Wiener Behörde aus. Doch dahinter steckt offenbar ein Betrugsversuch. Die Fälschung wurde der Stadt gemeldet und enthält unter anderem ein erfundenes Aktenzeichen sowie Kontakt- und Adressdaten.

Reisepass und Zahlungsnachweis verlangt

Die Empfänger werden zu einer "persönlichen Abholung" aufgefordert. Was genau abgeholt werden soll, bleibt allerdings unklar. Mitbringen sollen sie unter anderem ihren Reisepass, ihren Aufenthaltstitel sowie einen Nachweis über die Einzahlung einer angeblichen Gebühr. Die Stadt stellt klar: Der Brief stammt von keiner ihrer Dienststellen.

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Diese Details verraten die Fälschung

Bei genauerem Hinsehen fallen mehrere Ungereimtheiten auf. So enthält das Schreiben ungewöhnliche und teilweise unverständliche Formulierungen. Auch die geforderte Gebühr wird nicht nachvollziehbar ausgewiesen. Besonders auffällig: Die als Absender angeführte Abteilung existiert gar nicht.

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Auf keinen Fall Geld überweisen

Die Stadt Wien rät dringend davon ab, aufgrund solcher Briefe Zahlungen zu leisten oder persönliche Daten und Dokumente an unbekannte Stellen weiterzugeben. Wer bereits Geld überwiesen oder sensible Informationen preisgegeben hat, sollte rasch handeln und gegebenenfalls die Polizei oder seine Bank kontaktieren.

Hier kannst Du nachfragen

Bestehen Zweifel an der Echtheit eines Behördenbriefs, sollten sich die Empfänger direkt an die offiziellen Stellen wenden. Das Wiener Stadtservice ist telefonisch unter 01 4000 4001 oder online unter wien.gv.at/kontakt/stadtserviceerreichbar.