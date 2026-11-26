Winterspaß in der Stadt Bis zu 300 Meter bergab! Hier wartet Rodelspaß in Wien Bis zu 15 Zentimeter Schnee werden am Donnerstag (26.11) in Wien erwartet. Wer seinen Bob oder Schlitten auspacken will, hat zahlreiche Möglichkeiten. Von Niklas Burger 26.11.2026, 16:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Rodelfans in Wien können sich dieses Wochenende freuen. Denise Auer (Archivbild)

Wien versinkt im Schnee! Während Autofahrer und Öffi-Nutzer mit den Folgen des Wintereinbruchs kämpfen, dürfte das Schneegestöber vor allem bei Kindern für strahlende Augen sorgen. Endlich wieder Schneemänner bauen, Schneeballschlachten veranstalten und rodeln!

Dafür musst Du nicht einmal die Bundeshauptstadt verlassen. Über ganz Wien verteilt gibt es zahlreiche Rodelhügel und Rodelwiesen. Manche Abfahrten sind mehrere Hundert Meter lang.

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Bis zu 300 Meter lange Abfahrten

Besonders viel Platz zum Austoben gibt es in Favoriten. Bei den Heuberggstätten wartet eine rund 300 Meter lange Abfahrt. Auch am Roten Berg in Hietzing geht es auf drei jeweils 280 Meter langen Wiesen ordentlich bergab.

Steinhofgründe tief verschneit

Auch in Wien-Penzing kommen Rodler auf ihre Kosten. Sowohl am Satzberg als auch auf der Steinhofwiese warten 220 Meter lange Abfahrten. Ebenso lange geht es auf der Jägerwiese in Liesing bergab.

Rodeln bei Flutlicht und mit Wien-Blick

Es muss aber nicht immer eine möglichst lange Abfahrt sein. Auch im Wiener Prater gibt es eine Besonderheit: Auf der Jesuitenwiese kann dank einer Flutlichtanlage sogar nach Einbruch der Dunkelheit gerodelt werden.

Wer beim Hinunterflitzen auch die Aussicht genießen möchte, ist hingegen am Cobenzl in Döbling richtig. Hinter dem Weingut befindet sich eine Rodelwiese mit Blick über die Bundeshauptstadt.

Die Bilder des Tages i ?

Auch der Pötzleinsdorfer Schlosspark in Währing bietet mit seiner 50 Meter langen Abfahrt eine idyllische Kulisse für den Winterspaß. Das sind aber längst nicht alle Möglichkeiten, die Wien zu bieten hat. Ausführliche Übersichten über die Rodelhügel und Rodelwiesen in der Bundeshauptstadt findest Du auf der Website der Stadt Wien.