i Bussi statt Bim: Dieses Schild in der Ullmannstraße lädt zum Schmusen ein. OTS/Krammer-Windisch Schmusen statt Warten Hier hat Wien jetzt seine erste Bussi-Haltestelle Statt nur auf Bus oder Bim zu warten, wird in Wien-Fünfhaus geschmust. Die erste Wiener Bushaltestelle wurde nun vorgestellt. Von Niklas Burger 26.11.2026, 10:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auf die nächste Bim braucht man hier nicht zu warten: Im 15. Wiener Gemeindebezirk wurde am Mittwoch eine ganz besondere Haltestelle vorgestellt. Vor dem Bierlokal Hawidere in der Ullmannstraße gibt es laut den Betreibern nun Wiens erste Bussi-Haltestelle.

Romantische Weihnachtszeit

Die Idee dahinter: Verliebte sollen sich hier ein Bussi geben und den romantischen Moment mit einem Selfie festhalten. Gerade in der Vorweihnachtszeit will man damit ein Zeichen für mehr Liebe in der Stadt setzen.

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Schmusen nach dem Christkindlmarkt

"Die Adventszeit ist auch eine Zeit der Romantik", erklärt Hawidere-Geschäftsführerin Dominique Schilk. Wer nach einem Besuch am Schönbrunner Christkindlmarkt noch Lust auf ein Bussi hat, erreicht den ungewöhnlichen Fotopunkt nach rund 20 Minuten zu Fuß. Auch Sissi und Franzl waren bereits auf ein Busserl zu Besuch, zu sehen auf dem Instagram-Kanal.

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Hier wird schon länger geschmust

Ganz neu ist die Idee allerdings nicht. Bereits im April dieses Jahres sorgte eine Kusshaltestelle im deutschen Eisenberg (Thüringen) für Aufsehen. Ein Gastronom stellte dort ein Haltestellenschild samt Herz und Mistelzweig auf. Auch in Dortmund gibt es seit März einen eigenen Platz zum Küssen.

Und selbst in Wien hat das Bussi im Verkehr schon länger Tradition: Bereits 2010 gab es bei den ÖBB sogenannte "Kiss and Ride"-Zonen. Dort steht allerdings das Absetzen von Reisenden im Vordergrund. In der Ullmannstraße hingegen geht es einzig und allein ums Schmusen.