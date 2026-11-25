i Christkindlmarkt am Rathausplatz in Wien. Helmut Graf Festlicher Publikumsmagnet Wiener Christkindlmarkt stürmt internationales Ranking Punsch, Lichterglanz und Herzerlbaum: Der Wiener Christkindlmarkt liegt weltweit im Trend. Das Interesse ist um satte 57 Prozent gestiegen. Von Niklas Burger 25.11.2026, 18:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Wiener Adventzauber zieht die Welt in seinen Bann! Das festlich beleuchtete Rathaus, duftende Punschstandln und der beliebte Herzerlbaum locken nicht nur Einheimische. Auch international rückt der Christkindlmarkt immer stärker in den Fokus.

Das zeigt eine aktuelle Auswertung des Reiseversicherers "InsureandGo". Dafür wurden weltweite Google-Suchanfragen zu Weihnachtsmärkten zwischen Juli und September 2026 mit dem Vorjahreszeitraum verglichen.

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Wien unter den Top 20

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Das Suchinteresse am Wiener Christkindlmarkt legte um satte 57 Prozent zu. Damit landet der Rathausplatz auf Rang 18 und ist als einziger österreichischer Weihnachtsmarkt unter den Top 20 vertreten.

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Auch in Deutschland stehen mehrere Adventmärkte hoch im Kurs. Der Berliner WeihnachtsZauber am Gendarmenmarkt schafft es mit einem Plus von 311 Prozent sogar auf den dritten Platz.

England überrascht auf Platz 1

Den größten Zuwachs verzeichnet allerdings das englische Lincoln. Dort explodierte das Suchinteresse regelrecht um 1.833 Prozent. Rund um die malerische Kathedrale von Lincoln ist für nur drei Tage der beliebte Markt geöffnet.

Auf dem zweiten Platz landet die griechische Stadt Thessaloniki mit einem Plus von 479 Prozent. Gefallen sind im Ranking vor allem britischen Städte, am stärksten die Schottische Hauptstadt Edinburgh (-31 Prozent), gefolgt von Bath (-27) und Manchester (-22).