i Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) ehrte Starpianist Rudolf Buchbinder (79) mit dem Goldenen Rathausmann. Stadt Wien/Chrisitan Jobs "Klingendes Denkmal" Große Ehre für Rudolf Buchbinder im Wiener Rathaus Starpianist Rudolf Buchbinder (79) stand am Dienstag im Mittelpunkt einer besonderen Ehrung. Auch zahlreiche prominente Gäste waren im Rathaus dabei. Von Devlet Orhan 24.11.2026, 23:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Besondere Auszeichnung kurz vor seinem runden Geburtstag: Am 1. Dezember wird Rudolf Buchbinder 80 Jahre alt. Aus diesem Anlass würdigte Wiens Bürgermeister das musikalische Lebenswerk des international gefeierten Pianisten und dessen enge Verbundenheit mit der Bundeshauptstadt.

Neben Buchbinders Ehefrau Agnes und weiteren Familienangehörigen nahmen auch Ex-Bundespräsident Heinz Fischer (SPÖ), Altkanzler Franz Vranitzky (SPÖ), Ex-Minister Josef Ostermayer (SPÖ), der Intendant der Wiener Symphoniker Jan Nast sowie Schauspieler Heinz Marecek an der Ehrung teil.

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Ludwig lobt Beethoven-Interpretationen

"Rudolf Buchbinder hat die Musikwelt über Jahrzehnte bereichert und die Strahlkraft der Musikstadt Wien weit über unsere Grenzen hinausgetragen", betonte der Bürgermeister.

"Klingendes Denkmal"

Besonders hob der Stadtchef die intensive Auseinandersetzung des Pianisten mit den Werken Ludwig van Beethovens hervor: "Rudolf Buchbinder hat Beethoven ein klingendes Denkmal gesetzt. Seine Kunst zeigt, dass auch in vermeintlich vertrauten Werken immer wieder Neues zu entdecken ist."

Mit 5 Jahren an der Musikhochschule

Schon als Kind stellte Buchbinder sein außergewöhnliches Talent unter Beweis. Mit gerade einmal fünf Jahren wurde er als jüngster Student an der Wiener Hochschule für Musik aufgenommen. Vier Jahre später gab er sein erstes öffentliches Konzert.

Im Laufe seiner internationalen Karriere arbeitete er mit renommierten Orchestern und Dirigenten zusammen. Allein mit den Wiener Symphonikern spielte er 400 Konzerte. Für seine Aufnahme sämtlicher Klavierwerke Joseph Haydns erhielt er 1976 den "Grand Prix du Disque".

Konzertsaal in Grafenegg trägt seinen Namen

Auch in Niederösterreich hat der Musiker Spuren hinterlassen. Ab 2007 leitete er das Musikfestival Grafenegg. Die renovierte Reitschule wurde heuer ihm zu Ehren in "Rudolf Buchbinder Saal" umbenannt.

Die Bilder des Tages i ?

Für die kommenden Jahre wünschte Ludwig dem Pianisten weiterhin Gesundheit, Schaffenskraft und viele erfüllende Begegnungen mit seinem Publikum. "Künstlerische Entwicklung kennt keinen Ruhestand", betonte der Bürgermeister.