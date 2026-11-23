i Wiener Start Up wollte Online-Shops gegen Amazon konkurrenzfähig machen. iStock Kampf gegen Amazon KI-Firma aus Wien pleite – Mitarbeiter verlieren Jobs Das Handelsgericht Wien hat ein Konkursverfahren über die Shopstory GmbH eröffnet. Rund 16 Gläubiger und vier Mitarbeiter sind betroffen. Von Thomas Peterthalner 23.11.2026, 11:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nächste Firmenpleite in der Technologiebranche! Über das Vermögen der Shopstory GmbH wurde am 20. November 2026 am Handelsgericht Wien ein Konkursverfahren eröffnet. Das Unternehmen entwickelte KI-Lösungen, mit der Online-Händler ihre Arbeitsabläufe automatisieren sollten.

KI-Firma wollte Online-Händlern helfen

Shopstory wurde im August 2017 unter dem Namen Cassiopeia Marketing GmbH gegründet. In den Jahren 2021 und 2023 wurde das Stammkapital erhöht, mehrere Investoren beteiligten sich am Unternehmen, berichtet der Gläubigerschutzverband Creditreform.

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Konkurrenz für Amazon

Mit der Plattform "Automate" wollte Shopstory kleinere Online-Händler im Wettbewerb mit großen Anbietern wie Amazon unterstützen. Nach einer starken Wachstumsphase änderte das Unternehmen ab 2025 jedoch seine Strategie. Die Kosten wurden gesenkt und die Belegschaft auf fünf Mitarbeiter reduziert.

Verkauf an Investor war geplant

Parallel dazu wurde laut Creditreform ein Verkauf an einen strategischen Investor angestrebt. Als große Herausforderung erwies sich der ständige Entwicklungsbedarf der Software angesichts der rasanten Fortschritte bei Künstlicher Intelligenz.

Doch laut dem Verband kann ein stabiler Betrieb nun nicht mehr sichergestellt werden. Eine positive Fortbestehensprognose wird laut Creditreform ab etwa April 2027 nicht mehr gesehen. Als Gründe werden die Marktentwicklung und die geänderte Haltung der Investoren genannt.

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885.000 Euro Passiva

Die bereinigten Passiva belaufen sich auf rund 885.000 Euro. Dem stehen Vermögenswerte von rund 154.000 Euro gegenüber, berichtet Creditreform. Von der Insolvenz sind rund 16 Gläubiger und vier Mitarbeiter betroffen. Der nächste Termin steht bereits fest: Am 4. Februar 2027 findet am Handelsgericht Wien die Berichts- und Prüfungstagsatzung statt.