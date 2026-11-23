i Der seltene Porsche 935 "Moby Dick" ist die Nummer 1 von weltweit nur 77 Exemplaren. Turbotaube Luxus-Bolide mitten in Wien 700 PS! Dieser Porsche steht mitten im Restaurant Ein Porsche 935 mit rund 700 PS sorgt in Wien für Aufsehen. Der seltene Rennwagen steht bis 22. Dezember mitten in einem Restaurant. Von Niklas Burger 23.11.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Abendessen neben einem echten Rennwagen? In Wien ist genau das jetzt möglich. In der TurboTaube in der Astoria Garage in der Trautsongasse 4 (Josefstadt) steht derzeit ein ganz besonderes Schmuckstück: ein Porsche 935, von dem weltweit nur 77 Exemplare gebaut wurden. Bei dem ausgestellten Fahrzeug handelt es sich um die Nummer 1 der streng limitierten Serie.

Mit rund 700 PS unter der Haube und einem fast zwei Meter breiten Heckflügel ist er ein echter Blickfang. Auf öffentlichen Straßen darf das Fahrzeug allerdings nicht fahren, der Porsche wurde ausschließlich für die Rennstrecke gebaut.

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Sogar das Personal trägt Rennanzüge

Doch nicht nur der Porsche sorgt in der TurboTaube für Motorsport-Stimmung. Auch das Restaurantteam rund um Barbara Eselböck und Spitzenkoch Alain Weissgerber hat sich in dem Pop-Up-Lokal des "Taubenkobel" dem Rennsport verschrieben. Die Mitarbeiter empfangen und bedienen die Gäste in Rennanzügen von F.A.T. International. So wird aus dem Restaurantbesuch beinahe ein Boxenstopp.

Die Bilder des Tages i ?

Wer den außergewöhnlichen Porsche aus nächster Nähe erleben möchte, hat noch bis zum 22. Dezember 2026 Gelegenheit dazu. Die Turbotaube in der Trautsongasse 4 hat von Montag bis Samstag jeweils ab 18 Uhr geöffnet.

Porsche "Moby Dick"

Die Geschichte des außergewöhnlichen Rennwagens reicht bis ins Jahr 1978 zurück. Damals schickte Porsche den 935/78 beim legendären 24-Stunden-Rennen von Le Mans an den Start. Mit seiner langgestreckten, weißen Karosserie erinnerte der Wagen an einen Wal. Die Fans verpassten ihm deshalb den Spitznamen "Moby Dick".

Mit einer Spitzengeschwindigkeit von 366 km/h war der Rennwagen damals auf der Geraden schneller als die Konkurrenz. Rund 40 Jahre später legte Porsche das legendäre Modell neu auf. Allerdings in einer streng limitierten Auflage von gerade einmal 77 Stück.

Das kostet der PS-Spaß

Preise nennt das Restaurant zumindest für seine Weihnachtsfeiern. Wer mit mindestens 20 Personen in der TurboTaube feiern möchte, kann zwischen zwei Angeboten wählen: Das Package "Monaco" kostet 188 Euro pro Person, das Package "Le Mans" schlägt mit 298 Euro pro Person zu Buche.