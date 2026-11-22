i Cosplayerin auf Comic-Con: Kostüm aus Warhammer 40.000 Helmut Graf Mario, Peach, Warhammer Cosplay-Wahnsinn! So bunt ist die Vienna Comic Con Prinzessin Peach, Super Mario und jede Menge Fantasy-Helden: Bei der Vienna Comic Con zeigen Fans ihre spektakulärsten Kostüme. Von Thomas Peterthalner 22.11.2026, 14:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In der Messe Wien wird es an diesem Wochenende richtig bunt! Auch am Sonntag (22.11.) verwandelte sich die Vienna Comic Con in ein Paradies für Comic-, Film- und Gaming-Fans. Besonders auffällig waren dabei die zahlreichen Cosplayer, die mit ihren fantasievollen Verkleidungen für jede Menge Hingucker sorgten.

Von Super Mario bis Fantasy-Welt

Ob Prinzessin Peach, Super Mario oder geheimnisvolle Fantasy-Figuren: Bei der Vienna Comic Con schlüpften wieder viele Cosplay-Fans die Rollen ihrer Lieblingscharaktere. Mit bunten Perücken, aufwendigem Make-up, detailreichen Rüstungen und kreativen Accessoires verwandelten sich die Fans in echte Hingucker.

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Cosplayer verwandeln Messe Wien in Fantasywelt i ?

Viel Arbeit für Kostüme

Dabei steckt in vielen Kostümen jede Menge Arbeit. Manche Fans tüfteln wochenlang an ihren Outfits, um ihren Vorbildern möglichst ähnlich zu sehen. Andere setzen auf besonders kreative Eigeninterpretationen bekannter Figuren. Für die Besucher gab es jedenfalls einiges zu entdecken. Zwischen Superhelden, Videospiel-Ikonen und Fantasy-Gestalten wurde die Messe Wien zu einer Fantasy-Bühne.

"X-Factor"-Premiere

Doch auch abseits der Cosplay-Szene hatte die Vienna Comic Con einiges zu bieten. Am Sonntag (22.11.) stand eine bisher unveröffentlichte Folge der Kultserie "X-Factor: Das Unfassbare" am Programm. Auch der "Star Trek"-Fanfilm "Kobayashi Maru" feierte seine Österreich-Premiere.

Gaming-Fans konnten beim Fußballspiel "EA Sports FC 27" ihr Können beweisen. Wer sich durchsetzte, konnte sich eine Wildcard für das Finale des Red Bull Wings Cup sichern.

KI-Kunst auf Messe tabu

Eine klare Regel gab es heuer in der sogenannten Artist Alley: KI-generierte Kunstwerke waren verboten. Vier österreichische Nachwuchskünstler erhielten außerdem erstmals kostenlose Messestände, um ihre Arbeiten zu präsentieren.